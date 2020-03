Coronavirus, solidarietà del Gruppo Pittini

Gruppo Pittini in campo per l’emergenza Coronavirus: "Una battaglia che dobbiamo vincere tutti insieme".

"In questo momento di grande difficoltà per il nostro Paese" fa sapere l'azienda, "sentivamo di dover fare qualcosa per aiutare a combattere questo devastante virus che a partire dalla Cina sta colpendo l’umanità intera". Il gruppo, con sede a Rivoli di Osoppo, impegnato nel sostegno allo sforzo corale del Paese contro l’emergenza epidemiologica, ha disposto due importanti donazioni.

Una andrà a beneficio del Dipartimento della Protezione Civile per far fronte all’emergenza Covid-19 che sta coinvolgendo anche la nostra Regione, l’altra sarà destinata al Dipartimento di Terapia Intensiva dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, realtà speciale per eccellenza, umanità e ricerca, che si concretizzerà con il dono di un’ambulanza attrezzata.

"In un momento di epocale avversità per la Regione e il Paese intero, nel quale ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte anche il Gruppo Pittini vuole rivolgere un aiuto, un sostegno a chi lotta giorno e notte per salvare centinaia di vite e superare questa gravissima emergenza. Il nostro pensiero e il nostro cuore sono rivolti a tutti coloro che sono stati colpiti e a tutti i medici e lo staff medico che instancabilmente ed eroicamente ogni giorno si prendono cura dei nostri cari. Un modo per essere uniti e ripartire forti di quei valori che da sempre ci hanno contraddistinto".