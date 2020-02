Coronavirus, Sos dalle imprese

Sos dalle imprese per gli effetti dell'epidemia da Coronavirus: pioggia di disdette negli alberghi, crollo dei consumi nel commercio, preoccupazione nel manifatturiero, danni immediati per i mancati incassi e danni di reputazione per l'intero territorio. Come affrontare l'emergenza? Cosa fare per ripartire? Oltre al rischio contagio per il virus, quanto è reale il rischio recessione per l'economia? Le risposte nella puntata di questa sera di EconoMyFvg in onda alle 21 su Telefriuli (canale 11 e 511 in Hd o in streaming su telefriuli.it).

Con Alfonso Di Leva ci saranno Cristian Vida, vicepresidente di Confindustria Udine, e Fulvio Mattioni, economista.