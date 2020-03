Coronavirus, task force di Confartigianato-Imprese Udine

Riunione straordinaria oggi pomeriggio in Confartigianato-Imprese Udine. Il presidente dell’associazione provinciale Graziano Tilatti ha chiamato a raccolta il comitato di presidenza e deciso di mettere in campo una task force per fronteggiare i danni che l’emergenza coronavirus sta causando al mondo delle imprese artigiane e delle Pmi.

Tilatti sta facendo il giro delle imprese per toccare con mano la situazione e raccogliere dalla viva voce degli artigiani la preoccupazione che li accompagna in questo momento. Lunedì riunirà la giunta per dar corpo alla task force, composta da dirigenti e funzionari sia interni che esterni all’associazione, e deliberare il piano strategico d’intervento, fondamentale in quella che da emergenza sanitaria sta diventando giorno dopo giorno sempre più anche economica e sociale.

“Basta dare uno sguardo ai numeri diffusi nei giorni scorsi dall’ufficio studi nazionale di Confartigianato per capire che è tempo d’intervenire e di farlo con convinzione e con tutti gli strumenti che possiamo mettere in campo” afferma il presidente Tilatti ricordando che il 70% delle imprese artigiane sta facendo i conti con il contraccolpo del virus.

“In Fvg sono quasi 20mila su 27mila totali le realtà artigiane e le Pmi che stanno pagando dazio a questa epidemia e la previsione è che nel mese di marzo avranno una perdita media del fatturato pari al 25 per cento”. La situazione è straordinaria e richiede misure straordinarie. Misure che Confartigianato si attende dalla Politica nazionale e regionale, pronta a fare la sua parte con una task force che sarà pronta ad entrare in azione già con la prossima settimana, a valle della giunta che come detto è stata convocata con tutta urgenza già per lunedì sera.

“Siamo al fianco delle nostre imprese - conclude Tilatti - e faremo tutto il possibile, come già in passato, perché possano fronteggiare l’ennesimo momento di difficoltà. Siamo usciti stringendo i denti dalla grave crisi economica del 2008 e faremo altrettanto stavolta”.