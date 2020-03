Coronavirus, unità e rispetto delle decisioni

"Una situazione eccezionale, senza precedenti e che, in quanto tale, necessita di misure altrettanto eccezionali da adottare tempestivamente da tutti senza polemiche, distinguo o facile dietrologia": è l’incipit della lettera che ieri sera il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti e il Direttore Generale, Massimiliano Ciarrocchi, hanno trasmesso agli associati stante il perdurare delle criticità legate alla diffusione del Covid-19.

Subito un richiamo al senso del dovere, parafrasato da una famosa frase di Paolo Borsellino e un ringraziamento a quanti "stanno lavorando senza sosta per affrontare l’emergenza sanitaria, i lavoratori, le lavoratrici, i manager e gli imprenditori che, nonostante tutto, continuano a svolgere il proprio lavoro affinché il Paese non si arresti". Ma, anche, proseguono Agrusti e Ciarrocchi, "a chi ha ruoli di amministrazione e di governo della cosa pubblica, cui spetta il difficile compito di decidere, di assumere scelte, spesso dolorose, ma necessarie per la gestione dell’emergenza".

Il ruolo di Confindustria Alto Adriatico è chiaro: "A noi spetta il compito di supportare i decisori, apportando la nostra esperienza, facendoci portatori delle istanze dei nostri associati, affinché i decisori stessi possano assumere le migliori scelte possibili, nella consapevolezza però che le loro decisioni vanno comunque rispettate. In tal senso – scrivono – abbiamo suggerito e condiviso con l’amministrazione regionale la necessità di incentivi economici per fronteggiare la crisi di liquidità, la necessità di individuare specifici ammortizzatori sociali per rispondere alle particolari esigenze del momento, la necessità di adottare un protocollo univoco per eventuali manifestazioni di contagio nei reparti produttivi".

Questo di Confindustria Alto Adriatico "è un lavoro costante, che vede impegnata tutta l’associazione, in prima linea per dare assistenza a tutte le imprese della regione. Siamo fermamente convinti che con l’aiuto di tutti, e con la tenacia e il pragmatismo che ci contraddistingue – concludono – affronteremo questa emergenza".