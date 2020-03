Coronavirus, videomessaggio di Da Pozzo

"Siamo tutti nella stessa barca", inizia così il videomessaggio del numero uno di Confcommercio Giovanni Da Pozzo. "E' un momento molto difficile e complicato. Tutte le attività stanno soffrendo moltissimo. Come Confcommercio stiamo lavorando a tutti i livelli per fare sì che questa emergenza sia meno impattante sul mondo del terziario. Cerchiamo di avere fiducia nella scienza e non farci prendere dal panico. Sono sicuro che tutti insieme potremo superare una fase storica così difficile. Come associazione siamo a disposizione per qualsiasi informazione e consiglio: dobbiamo essere uniti e guardare al futuro".