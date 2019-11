Corsi triplicati per l’Executive Mba

“Comunque vada, sarà un successo”? No, comunque vada, è già un successo! L’Executive MBA, l’inedita iniziativa di alta formazione per imprenditori e classe dirigente del territorio promossa dall’Università degli Studi di Udine in collaborazione con Confindustria Udine, triplica: avendo superato di gran lunga la quota di iscrizioni prefissata, affiancherà una terza classe di corsisti alle due già attivate. In totale, i frequentanti saranno 63.

L'MBA - che rappresenta il più prestigioso titolo di specializzazione in campo economico-gestionale, offrendo una preparazione nei vari ambiti del management - è partito ufficialmente ieri sera (20 novembre) a palazzo Torriani con la cerimonia di apertura, coordinata da Marco Sartor, direttore del Master, cui sono intervenuti Anna Mareschi Danieli e Michele Nencioni, rispettivamente presidente e direttore generale di Confindustria Udine, e Roberto Pinton, magnifico rettore dell’Ateneo friulano.

Mareschi Danieli e Pinton hanno ribadito come i rapporti tra Confindustria e Università di Udine non siano più etichettabili come semplice collaborazione, ma possano essere invece considerati alla stregua di “una vera e propria partnership capace di produrre e trasferire risultati positivi sul territori”.

La cerimonia di apertura del Master è poi proseguita con la presentazione dei singoli corsisti. Sono imprenditori, manager e dirigenti – friulani e non - delle imprese della provincia di Udine, ma anche di Pordenone e del vicino Veneto. Nei loro interventi è emerso chiaramente l’apprezzamento per aver istituito per la prima volta a Udine un’iniziativa di questo genere, dando una risposta utile a un bisogno latente.

Rispetto ad altre iniziative analoghe, il Master friulano presenta diversi elementi di originalità. Tra questi, spicca la personalizzazione dei corsi: circa metà del piano di studi sarà plasmato di anno in anno in base agli interessi dei corsisti, interessi che sono stati già raccolti attraverso un questionario ad hoc sottoposto alle aziende associate a Confindustria Udine, che in questo modo hanno co-progettato l’MBA. Gli orari delle lezioni sono stati inoltre tarati sulle richieste dei frequentanti, richiedendo un impegno di un fine settimana al mese. Le lezioni si terranno nelle sedi di Confindustria Udine e dell'Università degli Studi di Udine.

Ricordiamo anche l’alto profilo dei docenti del corso. In cattedra ci saranno diversi docenti stranieri, tra i quali Thomas Foster, uno dei più famosi esperti al mondo in ambito Gestione della Qualità.