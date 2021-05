Corso Ires per i conduttori di macchine Cnc

In partenza il corso Ires Fvg per la conduzione di macchine Cnc (controllo numerico computerizzato). L’offerta è proposta dalla Eurolls, alla ricerca di figure da inserire nell’organico. Il percorso è gratuito e avrà una durata di 450 ore, di cui 226 di stage. Per conoscere l’azienda e ricevere informazioni sul profilo ricercato è previsto un incontro online con Eurolls Spa mercoledì 26 maggio, dalle 16. Informazioni per iscriversi all’incontro o candidarsi al corso nella pagina dedicata del sito www.iresfvg.org. Contatti: Michele Flaibani, 0432/415467, flaibani.m@iresfvg.org.