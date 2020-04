Corso Origini Mib... al tempo del Covid-19

Dopo cinque mesi giunge alla conclusione la 19esima edizione del Corso Origini Italia, il programma originale di MIB Trieste School of Management, dedicato ai discendenti degli emigrati italiani nel mondo e sviluppato in partnership con Agenzia ICE e Regione Friuli Venezia Giulia e con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il programma ha visto la partecipazione di 21 giovani in rappresentanza di 10 Paesi (Brasile, Argentina, Australia, Canada, Cile, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Sud Africa e USA) e con origini in ben 14 Regioni italiane. Il gruppo più folto di partecipanti, 9 persone, aveva ascendenti nel Friuli Venezia Giulia.

Essi hanno potuto partecipare al programma dopo un severo iter di ammissione e dopo essere stati selezionati da una rosa di qualche migliaio di candidati. Il Corso Origini ha previsto due mesi d'aula (novembre – dicembre)presso MIB Trieste e ICE Roma, e tre mesi (gennaio – marzo) di stage aziendale, purtroppo complicati, nell'ultima fase, dall’esplosione del Coronavirus, che ha costretto la maggioranza dei partecipanti ad un rientro anticipato nel paese di residenza. Alcuni hanno preferito rimanere in Italia per dare seguito a importanti occasioni professionali, aperte grazie al Corso stesso.

Numerose e importanti le imprese che hanno aderito al progetto, ospitando i partecipanti per lo stage e per lo sviluppo del progetto aziendale che, a causa della pandemia, è stato sviluppato in parte a distanza, nelle ultime settimane anche lavorando dal Brasile, dal Sud Africa o dal Canada.

Tra le principali aziende coinvolte nel Corso Origini troviamo importanti realtà del Friuli Venezia Giulia, come Snaidero, Wartsila, Illycaffè, Calligaris, Pratic, Camel, Pacorini, Dok Dall’Ava e realtà nazionali come Benetton, Natuzzi, Valsoia, Santa Margherita Vini. Con molte di esse i partecipanti al Corso hanno aperto concrete possibilità di collaborazione, sopratutto per lo sviluppo del business aziendale nei rispettivi paesi di di provenienza.

La chiusura del Corso è stata celebrata ieri con una Cerimonia Finale Virtuale a cui hanno preso parte anche i vertici di MIB Trieste School of Management.

Le iscrizioni alla prossima edizione del Corso Origini Italia sono aperte e l’inizio è programmato per la fine di ottobre 2020.

IMPRESE. Innova, Camel Distillerie, Bortolinkemo, Santandrea (Gruppo Pacorini), Caffè Buscaglione, Benetton, O3 Enterprise, Snaidero, Confartigianato Vicenza, Sgorbati, IES Biogas, X-Lam Dolomiti, Wartsila, Illycaffè, Calligaris, Pratic, Dok Dall’Ava, Gazèl, Natuzzi, Santa Margherita Vini, Valsoia.