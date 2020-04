Corso per professionisti della promozione friulana

Vista l'emergenza Covid-19, Ires Fvg informa che sono ancora aperte fino all'8 maggio le iscrizioni al corso realizzato in collaborazione con ARLeF per formare i nuovi professionisti e specialisti della comunicazione e promozione friulana.

L’iniziativa si rivolge a persone disoccupate residenti o domiciliate in Fvg, con specifica formazione in ambito umanistico, culturale e artistico e con una conoscenza, almeno base, della lingua friulana parlata.

Al progetto aderiscono in qualità di partner i principali attori ed enti per la promozione e tutela della lingua friulana. Oltre ARLeF, promotore e ideatore, hanno dato disponibilità per ospitare in tirocinio gli allievi del corso Cirf, Teatri Stabil Furlan, Radio Onde Furlane, Calt e i Comuni di Udine, Tavagnacco, Ragogna, Campoformido e Valvasone Arzene. Collaborerà anche la Società Filologica Friulana.

Il percorso è gratuito in quanto cofinanziato dal Fondo sociale europeo. Per informazioni e iscrizioni info@iresfvg.org www.iresfvg.org.