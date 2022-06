Costa Crociere cerca 79 figure professionali in Fvg

Animatori, fotografi, tecnici del suono e responsabili dell’accoglienza: sono le figure professionali ricercate in Friuli Venezia Giulia da Costa Crociere, compagnia di navigazione italiana, per lavorare a bordo delle sue navi. 79 profili in tutto, che saranno selezionati con il supporto dei Centri per l’impiego della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e avviati a un periodo di formazione gratuita per acquisire le competenze specifiche e i brevetti necessari alla navigazione.

L’iniziativa prevede un percorso di selezione che prende avvio oggi, con l’apertura delle candidature sul sito della Regione. Gli interessati avranno tempo fino al 27 giugno per inviare il proprio curriculum vitae che sarà valutato dai preselettori del Centro per l’Impiego. I candidati in possesso dei requisiti richiesti potranno partecipare ai Recruiting Days che si svolgeranno il 4 e 5 luglio online (prove linguistiche e psicoattitudinali) e dal 6 all'8 luglio a Trieste (colloqui e prove pratiche).

Al termine della selezione i profili ritenuti idonei saranno ammessi ai corsi di formazione organizzati dalla Regione in collaborazione con Enaip Fvg. I corsi, di durata compresa tra le 370 e le 494 ore, forniranno le capacità e abilità richieste dai diversi ruoli; parte della formazione si svolgerà presso enti accreditati per il rilascio dei brevetti obbligatori per lavorare a bordo delle navi. Una volta conclusa la fase formativa, la compagnia valuterà le assunzioni che prevedono contratti a tempo determinato CCNL marittimi di 4/6 mesi, prorogabili.

Tra i requisiti richiesti ci sono, per tutti gli aspiranti lavoratori, un titolo di studio pari almeno al diploma di scuola secondaria di II grado e la conoscenza della lingua inglese a un livello almeno pari a B1; per gli animatori di adulti e bambini e per i responsabili accoglienza/ospitalità le conoscenze linguistiche dovranno essere più elevate e riguardare anche lingue diverse dall’inglese. Per candidarsi è inoltre necessario essere disoccupati residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia. I posti messi a disposizione sono, nello specifico: 18 per il profilo di operatore dell’accoglienza/ospitalità; 25 per il profilo di animatore; 18 per la figura di fotografo e altri 18 per quella di tecnico del suono.

L’iniziativa di recruiting co-progettata da Regione Fvg e Costa Crociere consolida una collaborazione già attiva da anni che ha portato, tra il 2017 e il 2021, alla formazione di 209 persone nei vari percorsi svolti per animatori, receptionist, fotografi, addetti alle escursioni e cuochi. Il 95% di queste ha ricevuto una proposta di imbarco dalla compagnia. Ad aprile 2022 si sono conclusi 3 ulteriori percorsi per animatori, tecnici dell’intrattenimento e addetti all’ospitalità con una percentuale di assunzione pari al 100%: la totalità degli allievi riceverà infatti a breve il contratto per salire a bordo.

“Questa è la settima edizione di un progetto in cui la Regione Fvg punta moltissimo, sia nell’ottica di creare un appuntamento di riferimento per i giovani che vogliono trovare occupazione nel settore turistico, sia di rendere i servizi connessi ai lavoratori e alle imprese sempre più efficienti", è il commento di Alessia Rosolen, Assessore lavoro Regione Fvg.

"Nelle scorse edizioni abbiamo riscosso una partecipazione importante, con buoni riscontri sia da parte dell’impresa che dei candidati. Questa modalità di mismatch si è dimostrata essere una risposta efficace alle difficoltà di reclutamento delle aziende, tanto che – conclude l’assessore - molte altre imprese si sono rivolte all’Amministrazione regionale per organizzare specifiche giornate di reclutamento, riconoscendo il valore aggiunto che la competenza e l’esperienza dei Centri per l’impiego possono garantire".

“Con il rientro in servizio delle nostre navi, abbiamo in previsione di selezionare nuovo personale di bordo", spiega Chiara Parisi, Training and Crew Experience Director di Costa Crociere. "Le opportunità di impiego disponibili sono davvero tante: basti pensare che solo per il 2022 prevediamo oltre nuove 500 assunzioni. La collaborazione con la Regione Friuli-Venezia Giulia ci consente ormai da anni di attivare corsi di formazione disegnati su misura sulle nostre esigenze, con percentuali di occupazione altissime, che rappresentano il modo migliore per iniziare una carriera a bordo”.

Per informazioni su candidature e per maggiori dettagli sui requisiti è possibile contattare il Centro per l’impiego di Trieste scrivendo a: ido.trieste@regione.fvg.it o telefonando: 040.3772877.