Costruire il bilancio consolidato

Si terrà venerdì 17 dicembre il Focus “Il bilancio consolidato: analisi normativa e casi pratici” organizzato dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie) in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.

Il Focus, un nuovo format di evento formativo riservato agli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e loro Tirocinanti regolarmente associati all’ADCEC Tre Venezie per la stagione formativa 2021/2022, si terrà in diretta webinar il 17 dicembre dalle 9.30 alle 17.30 e consentirà ai partecipanti di maturare 6 crediti formativi validi ai fini della formazione professionale continua.

Il bilancio consolidato è un documento consuntivo d’esercizio che serve a rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un intero gruppo di imprese ed è lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo sia verso le terze parti che sotto il profilo del controllo di gestione.

Il Focus ha perciò l’obiettivo di fornire ai professionisti una panoramica sul quadro normativo di riferimento e gli strumenti utili per redigere il bilancio consolidato e illustrare, dal punto di vista operativo, anche attraverso la presentazione di alcuni casi pratici, le linee guida per la redazione del bilancio stesso.

In particolare, il corso approfondirà aspetti quali l’assetto istituzionale dei gruppi di imprese e prenderà in esame le situazioni di equilibrio economico-finanziario di gruppo, si scenderà poi nel dettaglio dei principi e delle regole per la redazione del bilancio consolidato (fondi e disciplina nazionale di riferimento, area e metodi di consolidamento, determinazione e allocazione delle differenze di consolidamento, rettifiche delle operazioni infragruppo). Nella seconda parte della giornata si analizzeranno i principali profili applicativi inerenti l’adozione di diversi metodi di consolidamento e verranno fornite alcune esemplificazioni pratiche sugli aspetti teorici esaminati.

Interverranno come relatori: Alessandro Lai, Professore ordinario di economia aziendale presso l’Università di Verona e Riccardo Stacchezzini, Professore associato di economia aziendale presso l’Università di Verona.

Tutte le informazioni sul sito