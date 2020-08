Costruzioni, 13mila aziende Fvg puntano sugli incentivi

Uno dei settori che riceverà gli stimoli più significativi dall’introduzione degli incentivi per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici è il comparto delle costruzioni. Nel Triveneto, come fotografa la Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, il settore nel 2018 contava circa 204 mila occupati, pari al 6,1% del totale occupato nell’economia delle tre regioni; l’incidenza sale al 7,1% (pari a 19mila occupati) nella Provincia di Trento e al 6,5% (pari a 20 mila occupati) nella Provincia di Bolzano, mentre in Friuli Venezia Giulia e in Veneto è pari a circa il 6% (rispettivamente 33 mila e 133 mila occupati).

Il settore aveva generato in Triveneto 9,9 miliardi di euro in termini di valore aggiunto (rispettivamente 6,3 miliardi in Veneto, 2 miliardi in Trentino Alto Adige e 1,5 in Friuli Venezia Giulia) con un’incidenza sul totale economia del 4,5%. A marzo 2020 nel Triveneto sono risultate attive circa 89mila imprese nel settore delle costruzioni che corrispondono al 12% del totale italiano e concentrate per più di due terzi nel Veneto (70% pari a 62 mila imprese) e per il resto equamente distribuite tra Trentino-Alto Adige (13,6 mila) e Friuli Venezia Giulia (13,2 mila).

Negli ultimi dieci anni il comparto è stato interessato da un importante processo di ridimensionamento che per il Veneto si è rivelato più accentuato rispetto al dato nazionale: tra il 2008 e il 2018 il valore aggiunto ha subito una riduzione del -38%, tre punti percentuali in più della media nazionale (-35%), mentre per il Trentino Alto Adige e il Fvg le riduzioni sono state più moderate (-23% e -17% rispettivamente).

Analogamente, sempre il Veneto ha accusato il calo maggiore degli addetti, scesi del 21,7% nel periodo analizzato, in linea con media nazionale. Migliore è stato l’andamento di Trentino Alto Adige (-2,8%) e Friuli Venezia Giulia (+0,6%), con Bolzano che ha addirittura mostrato un incremento degli occupati pari al +8,9%. La contestuale riduzione significativa delle imprese attive evidenzia come nella crisi abbiano resistito meglio le aziende di maggiore dimensione e più strutturate.

Il contesto del patrimonio immobiliare del Triveneto sul quale si inseriranno gli incentivi suggerisce un ambito di applicazione favorevole, caratterizzato da un’alta anzianità di costruzione degli edifici residenziali che per il 72% hanno almeno 40 anni di età. In termini di valore delle abitazioni, nel 2016 il valore del patrimonio residenziale complessivo ammontava a 831 miliardi pari all’13,8% del valore italiano. Il Trentino-Alto Adige presenta l’incidenza del patrimonio residenziale sul PIL più elevato (pari al 5%).

Data l’anzianità degli edifici residenziali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, la quota di edifici residenziali con elevate prestazione energetiche (certificati in classe A o B) è piuttosto bassa: 16% in Veneto, 18% in Friuli Venezia Giulia, 13% in Trentino del totale delle attestazioni energetiche presentate (il dato per l’Alto Adige non è confrontabile per l’adozione della certificazione CasaKlima).

Il Trentino Alto Adige guida la classifica italiana per intensità di recupero edilizio e di riqualificazione energetica: nel periodo 2011-2018 ha mostrato un importo portato in detrazione per abitazione pari a 2.852 euro; sopra la media italiana (1.093) anche il Friuli-Venezia Giulia e il Veneto (entrambi con 1.789 euro).

Tra le tipologie di riqualificazione più utilizzate ai fini delle detrazioni fiscali per il risparmio energetico, ci sono i serramenti (35% in Veneto, 37% in Friuli Venezia Giulia e 39% in Trentino Alto Adige), seguiti dalle schermature per isolamento termico (26% in Veneto, 24% in Friuli Venezia Giulia, 20% in Trentino Alto Adige) e le caldaie a condensazione (17% in Veneto,19% in FVG e 16% in Trentino Alto Adige).

Nel nuovo superbonus al 110% sarà possibile abbinare agli interventi di riqualificazione energetica considerati “trainanti” (isolamento termico di almeno il 25% delle superfici disperdenti, sostituzione di caldaie esistenti con impianti a condensazione o pompa di calore) anche la detrazione per gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo con il miglioramento di almeno due classi energetiche: secondo le evidenze statistiche gli impianti fotovoltaici domestici grazie ai sistemi di incentivazione hanno registrato un balzo nel Triveneto aumentando di 5 volte tra il 2010 e il 2019.

Restano ciononostante dei margini di intervento interessanti per gli impianti fotovoltaici nel settore domestico che toccano le 155.800 unità (pari al 21,6% del totale italiano) con una produzione lorda domestica pari a 711 GWh e una potenza installata pari a 731 MW che raggiunge il suo massimo valore per abitante in Friuli Venezia Giulia, prima regione d’Italia con 118 Watt; buon posizionamento anche per la provincia di Trento (102 Watt per abitante) e il Veneto (100 Watt per abitante); segue con 80 Watt per abitante la provincia di Bolzano.

Gli incentivi del superbonus attiveranno il settore delle costruzioni che è stato colpito in maniera importante dalle misure di contenimento, dopo un 2019 che era risultato moderatamente positivo in tutte e tre le regioni: rispetto al 2018 in Veneto si era registrato un +0,7% di fatturato trainato dalla ripresa del comparto residenziale; era cresciuto anche il segmento delle nuove costruzioni e quello non residenziale, grazie alla ripresa degli investimenti pubblici.

In Provincia di Trento la ripresa era stata più pronunciata (+1,3% fatturato e +7,6% di ore lavorate), mentre era risultata aveva mostrato segnali di rallentamento la provincia di Bolzano dopo 4 anni di crescita sostenuta. Nel Friuli Venezia Giulia la moderata crescita dei livelli di attività era stata confermata nelle dinamiche occupazionali dei lavoratori dipendenti del settore edile, dove il saldo tra assunzioni e cessazioni si era mantenuto positivo. A partire da marzo 2020 il settore ha registrato una sospensione del 63% delle ore lavorate in Veneto e del 50% nelle due province di Trento e Bolzano, in Friuli Venezia Giulia le assunzioni di lavoratori dipendenti si sono significativamente ridimensionate (-23,8%).

Le politiche fiscali sosterranno gli investimenti nel rinnovo e nella riqualificazione del patrimonio abitativo. Il rinnovo continuerà a rappresentare la quota principale degli investimenti residenziali e potrà ricevere impulso dallo sviluppo di progetti per la riqualificazione urbana e dalla crescente attenzione verso tematiche di sostenibilità ambientale e di contrasto del rischio idrogeologico.