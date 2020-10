Countdown contro il cambiamento climatico

Countdown è un'iniziativa globale promossa e organizzata da Ted in collaborazione con la coalizione Future Stewards, che mira a sostenere e accelerare la realizzazione delle possibili soluzioni contro la crisi climatica, trasformando le idee in azioni concrete.

L'obiettivo del progetto, lanciato a livello mondiale il 10 ottobre con un evento digitale, è quello di contribuire alla costruzione di un futuro migliore per la società, promuovendo pratiche che abbiano come focus la riduzione delle emissioni di gas serra del 50% entro il 2030, un primo fondamentale traguardo per un pianeta più sicuro e più pulito.

Il progetto sarà ancora più sentito e amplificato in Italia grazie alla collaborazione della community nazionale degli organizzatori Tedx italiani che hanno dato vita a un programma nazionale di eventi ‘Countdown’ locali in diverse città italiane. Mentre i singoli eventi italiani sono stati curati dagli organizer Tedx di ogni città coinvolta, l’intero progetto globale Ted Countdown è stato pensato, progettato e curato dall’italiano Bruno Giussani, global curator e direttore europeo della fondazione americana, molto vicino alla community italiana Tedx, esperto di economica e politica, è considerato dalla rivista Wired UK uno dei 100 personaggi più influenti in Europa. “La crisi climatica è una priorità assoluta per Ted e per i membri della nostra comunità. Malgrado gli impegni presi a Parigi cinque anni fa, e malgrado l’evidenza quasi quotidiana, dagli incendi in California alle inondazioni in Bangladesh, quasi nessun paese al mondo sta facendo a sufficienza contro i cambiamenti climatici. Stiamo iniziando un decennio decisivo per la vivibilità futura del pianeta”.

Anche TedxUdine si è adoperato per organizzare un evento gratuito online a cui è possibile iscriversi tramite Eventbrite. Giovedì 15 ottobre, durante il corso di una live su Zoom dalle 18.30 alle 20, sei speaker saranno chiamati a dare il proprio contributo e a esprimere riflessioni sul tema.

Prenderanno parte all'iniziativa Massimo Fuccaro, Direttore Generale Net; Ilda Ceka, Networker e co-founder Y Revolution; Massimiliano Englaro, Designer, Networker e co-founder Y Revolution; Giorgio Alberti, Professore in Selvicoltura presso Università degli Studi di Udine e Assestamento forestale; Eugenio Fogli, Veterinario e Ambientalista, e Alessandro Peressotti, Professore Associato di Ecologia presso Università degli Studi di Udine.