Covid-19, quali saranno i settori più colpiti dalla crisi?

Quali saranno i settori più colpiti dalla crisi causata dall'epidemia di Coronavirus? Dove prenderemo i soldi per salvare le imprese e aiutare le famiglie? Sopravviveremo al virus ma riusciremo a non essere travolti dalla burocrazia, forse l'unica che sembra diventare più forte anche in tempi di pandemia? Ci stiamo preparando per essere pronti a scattare quando tutto finirà? Come riprendere gli spazi di mercato, soprattutto internazionali, che le imprese stanno perdendo?

A tutte queste domande a EconoMyFvg, in onda domani su Telefriuli (canale 11 e 511 in Hd o in streaming su telefriuli.it), in doppio appuntamento, alle 14.30 e alle 21. Con Alfonso Di Leva ci saranno un grande imprenditore privato, Gianpiero Benedetti, presidente della Danieli di Buttrio, e un grande manager pubblico, Zeno D'Agostino, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e vicepresidente di ESPO (European Sea Port Organisation).