Covid, come cambia il mercato immobiliare

L’anno in corso è sicuramente iniziato con ottime prospettive per quanto riguarda l’andamento del mercato immobiliare in regione. Con l’arrivo della pandemia, molti operatori si sono trovati spiazzati e, complice il lockdown di primavera, hanno registrato un forte calo delle vendite e, di conseguenza, del loro fatturato.

Mai come prima, quindi, il settore ha bisogno di professionisti non solo esperti ma anche tecnologicamente avanzati. “La tipologia di immobile maggiormente ricercato è cambiata”, spiega Davide Rigatti di Rigatti Immobiliare, che si occupa di mediazione dal 1998. “Oggi, le persone guardano la casa con altri occhi. Hanno bisogno di nuovi spazi e, soprattutto, di luoghi adatti a eventuali, future emergenze. Che sia una famiglia con figli, un single o una coppia, oggi la stanza in più per lavorare da casa è richiestissima”.

“Budget permettendo, anche la richiesta di sfoghi esterni, come giardini o terrazze abitabili, è ai primi posti tra le caratteristiche richieste. Le nostre previsioni sono dunque che, anche quando tutta la situazione legata alla pandemia sarà conclusa, rimarrà sicuramente una volontà da parte delle persone di vivere la casa in maniera diversa rispetto a prima”.

“Le zona centralissime nelle città principali con appartamenti senza spazi all’aperto subiranno un calo della domanda da parte soprattutto dei residenti. Per fortuna, però, ritorneranno gli investitori stranieri che, a prescindere, vorranno sempre comprare case in zona centrali per motivi ‘turistici’. Quindi questo target, unendo le due tipologie di acquirente, non subirà un calo del valore. Appartamenti, ville a schiera e ville singole, invece, avranno un aumento del valore, sempre, però, legato al fatto che si trovino in zone relativamente servite o comunque collegate alla rete internet veloce. Lo smart working lo richiede”, continua Rigatti.

“La nostra agenzia con sede a Trieste tratta immobili in tutta la regione e offre ai propri clienti strumenti adeguati e all’avanguardia per riuscire a ottenere risultati strabilianti anche in questo momento storico. Operiamo nel mercato da oltre 20 anni e, lavorando molto con clientela estera, ci eravamo già adoperati a trovare soluzioni che ci permettessero di vendere gli immobili ‘virtualmente’. Il nostro sistema permette di visionare tutti i dettagli delle nostre case, di poter effettuare una vera e propria camminata al loro interno o di prenderne le misure… stando comodamente seduti sul proprio divano! Offriamo anche consulenze in videochiamata e stime gratuite in tutto il territorio della nostra regione. Vi invitiamo quindi a visitare il nostro sito e a provare le nostre tecnologie”, conclude Rigatti.