Covid, genomica e trasformazione digitale

L’evoluzione del SARS-CoV-2 e l’analisi delle sue varianti per comprendere l’infettività e la risposta immunitaria. L’impiego di nuovi polimeri per rispondere all’urgente problema della sterilizzazione di mascherine e guanti. L’applicazione delle tecniche di deep learning per analizzare informazioni da esami clinici di primo livello e agevolare così il lavoro dei sanitari.

Questi sono solo alcuni dei numerosi progetti innovativi che nascono ogni giorno in Area Science Park, ente nazionale di ricerca e agenzia per l’innovazione, un sistema che fa della creazione e della condivisione della conoscenza una leva a disposizione delle imprese e della società. Grazie a progetti collaborativi, che lo vedono al centro di una vasta rete di relazioni nazionali ed europee, e al lavoro di Centri internazionali di ricerca e imprese innovative del suo ecosistema, Area Science Park è oggi uno dei principali protagonisti delle politiche per la ricerca e l’innovazione in Italia, punto di incontro tra scienza e impresa.

Area Science Park presenterà alla stampa programmi e attività del 2021 con focus su tre temi -lotta al Covid-19, ricerca genomica, trasformazione digitale per le imprese - il 18 febbraio alle 10.30.