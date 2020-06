In due mesi di lockown, in Italia il mondo del vino ha perso 500 milioni di fatturato. A causa della caduta dell'export e del calo dei consumi, nel 2020 l'enologia si avvia a perdere due miliardi di fatturato su un totale di 15 miliardi di euro. E questo in uno scenario già debole che, dopo la crescita del 2018 (+4,4%), ha registrato un rallentamento nel 2019 (+1,1%) e vive con la prospettiva di un -20% per il 2020.

Cosa succederà nel settore dopo il Covid? Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? Ne parleranno con Alfonso Di Leva a EconoMyFvg, questa sera su Telefriuli (canale 11 o 511 in Hd o in streaming su telefriuli.it), Andrea Comacchio, Direttore Ersa, Stefano Trinco, enologo, e Michele Bertolami, direttore Ce.Vi.Q.