Covid, il ruolo di Sicurcoop Fvg

Tutte le aziende sono alle prese con le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambiti di lavoro nel pieno rispetto delle regole previste dal Protocollo nazionale di Regolamentazione. Temi importanti che saranno al centro di un webinar dal titolo “Covid-19 e lavoro in sicurezza: il ruolo di Sicurcoop Fvg”, evento previsto nella giornata di mercoledì 16 dicembre 2020 alle 15. L’intervento proposto è destinato a Presidenti, amministratori, RLS, Medici competenti, RSPP, Responsabili Gestione Risorse Umane e quanti interessati alla tematica e permette di acquisire due crediti formativi per quanto riguarda le figure dell’ RSPP, ASPP, del Formatore Sicurezza, dell’RLS, del preposto ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs 09 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

La durata dell'evento sarà di due ore con il seguente programma: introduzione – Livio Nanino (presidente ACI FVG); protocolli nazionali condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus SARS-CoV-2 per gli ambienti di lavoro non sanitari: inquadramento (Barbara Alessandrini- Referente Salute e sicurezza del lavoro – Direzione centrale salute Regione); primo bilancio dell’attività del Comitato Territoriale Sicurcoop Fvg (rappresentanti Comitato Territoriale Sicurcop); il ruolo del Medico Competente nella gestione del rischio da COVID – 19 (Alessandra Bosco – Medico del lavoro); aspetti psicosociali nella situazione di emergenza sanitaria da COVID – 19 (Michela Mottica – Psicologa del Lavoro e delle Organizzazioni e Psicoterapeuta ASUGI).