Crac delle banche, chieste 'integrazioni' per gli indennizzi

“Se il desiderio di tutti è quello di trascorrere le imminenti festività in un clima sereno, così non sarà per i risparmiatori traditi che hanno presentato istanza al Fondo d’indennizzo e rientrano nel secondo binario (violazione massive)”, denunciano da Consumatori Attivi. “La sorpresa di questi giorni è l'inaspettato invio più o meno a tappeto di ulteriori richieste d’integrazioni ai malcapitati da parte della Consap per – forse - ottenere l'indennizzo dal Fondo”.

“Si tratta di richieste ‘copia incolla’. Sono state inviate a tutti, a prescindere dalle memorie e dai documenti a suo tempo inviati per descrivere il singolo caso e le violazioni massive di cui sono stati vittime singoli risparmiatori alla luce dei comportamenti illeciti delle banche coinvolte. Ovviamente oltre a corpose documentazioni da richiedere nuovamente a Banca Intesa e in alcuni casi ad autocertificazioni, viene assegnato anche un termine di 60 giorni per la consegna”.

“Conseguenza è dunque che il malcapitato risparmiatore tra la ricerca di regali, voglia di tirare fiato e pensare a fiocchi di neve, momenti di spensieratezza con i familiari e gli amici, dovrà attivarsi per richiedere i documenti – nuovamente! - ripensando alle drammatiche vicende che hanno portato all'azzeramento dei propri risparmi. Oltre a restare basiti sul tempismo di tali richieste (nel periodo delle festività e dopo ben un anno e mezzo dalla chiusura del termine per presentare le domande al Fir), non possiamo che sottolinearne la ridondanza nella maggior parte dei casi”, prosegue Consumatori Attivi.

“Interessante sarebbe comprendere le ragioni profonde di una simile richiesta che fa ancora una volta allungare i tempi e gli oneri per i risparmiatori. Ma non era poi tra i poteri della Commissione quello di acquisire essa stessa i documenti per verificare le domande?”, conclude l’associazione.