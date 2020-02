Crac delle banche, ecco come fare per i rimborsi

Continua la corsa alla presentazione delle domande sul Fondo indennizzo Risparmiatori, per i clienti delle Popolari Venete (Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca) così come per altre quattro banche in default, poi assorbite da altri intermediari bancari. La scadenza ultima per la presentazione delle istanze è fissata dal Decreto Ministeriale al 18 aprile 2020. Nella procedura per l’inserimento delle richieste nel portale del FIR sono state riscontrate numerose criticità che grazie all’intervento delle associazioni dei consumatori, Adiconsum in primis, si sono risolte per migliorare e snellire le procedure stesse, in fatti, è stato necessario un lungo lavoro per sfoltire la corposa documentazione prevista dal citato decreto.

Numerose sono le richieste di chiarimento che arrivano allo sportello dell’Adiconsum di Udine- Via T. Ciconi, 16 – da parte dei cittadini che hanno diritto di accedere al FIR per ottenere il ristoro nella misura del 30% per le azioni e del 90% per le obbligazioni.

Per i rimborsi si dovrà comunque attendere che dopo la scadenza di aprile, i Commissari predispongano il piano di riparto, secondo le priorità sostanziali e non temporali.

I risparmiatori che hanno ricevuto in precedenza parte del ristoro, dovranno dichiararlo e produrre la documentazione specifica, richiedendola alla banca di appartenenza, Una procedura agevolata è prevista per chi dimostra di avere un patrimonio mobiliare di proprietà al 31 dicembre 2018 di valore inferiore a 100.000 euro o un reddito inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018. Per coloro che non rientrano in queste caratteristiche sarà la citata Commissione a valutare e decidere sulle singole posizioni.

L’Adiconsum di Udine, che raccoglie adesioni da tutta la Regione, ad oggi, ha inserito un centinaio di domande nel portale del FIR, molte altre persone stanno aspettando la ricezione della documentazione richiesta alla banca, che deve rispondere entro 30 giorni dalla richiesta. Per eventuali ritardi sono a disposizione i moduli per i reclami.

Per appuntamenti telefonare in orario di sportello lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 e mercoledì e giovedì dalle 15 alle 17.30.