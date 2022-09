Credas, l’agricoltura ‘copia’ dall’industria

La gestione dei dati in agricoltura, come già avviene nell’industria, può cambiare la vita e la sorte delle imprese del Friuli Venezia Giulia. E' per questo che è nato il progetto Credas che, giovedì 15 settembre, tiene il suo corso conclusivo a Udine, nella sede della Regione in via Sabbadini. L’incontro, completamente gratuito con iscrizione obbligatoria, è organizzato da Agrifood Fvg, Regione e Insiel e affronterà il tema della “Digitalizzazione e integrazione delle informazioni in agricoltura”.

“È necessario che gli agricoltori siano consapevoli delle opportunità che una ottimizzazione dei flussi informativi può portare in azienda e del fatto che sono già a disposizione molti strumenti messi a punto a livello regionale che possono essere valorizzati a loro beneficio” introduce il presidente di Agrifood Fvg Claudio Filipuzzi.

Durante il corso, tecnici e funzionari di Regione, Insiel ed Ersa illustreranno gli importanti strumenti correlati all’agricoltura di precisione e alla digitalizzazione delle informazioni nel settore, come la rete Marussi, AgriopenPlatformFvg, AgriCS Agricoltura Conoscenza e Sviluppo. Verrà inoltre presentato dalla Regione il bando nazionale Pnrr “Parco agrisolare”, che si rivolge ad imprenditori agricoli, aziende agroindustriali e cooperative agricole e finanzia l’acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all'attività. A questo proposito Insiel presenterà un esempio di integrazione delle informazioni agricole e territoriali funzionale al calcolo delle superfici agricole proprio in vista della possibile partecipazione al bando.

“Le tecnologie digitali – dichiara Diego Antonini, Amministratore Unico di Insiel - sono al servizio del comparto agricolo e Insiel è al servizio di tutti i suoi utenti: il compito della nostra azienda, unitamente alle competenze tecniche che mettiamo a disposizione, è quello di accompagnarli nel cambiamento, rendendo facili, intuitivi e realmente fruibili il percorso di ammodernamento, l’evoluzione e la reingegnerizzazione dei sistemi”.

Il progetto Credas, che esaurirà le sue attività a fine settembre, nasce da un’idea che ha accomunato Agrifood Fvg con ClustEr Agrifood dell’Emilia Romagna a cui si è aggiunta la collaborazione con Innosap del Veneto. Agrifood Fvg sta inoltre ultimando la costruzione della piattaforma DigITagri, pensata specificamente per dare continuità nel tempo all’azione a supporto della transizione digitale e sostenibile delle imprese dell’agroalimentare. La piattaforma web metterà a disposizione una esclusiva mappa dell’ecosistema interregionale di competenze qualificate sia di ricerca che di fornitura che di sostegno a percorsi di innovazione e crescita competitiva basata sulle tecnologie digitali. Si tratta di una prima concreta possibilità di mettere insieme risorse, conoscenza e competenza delle imprese di Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna con un vantaggio reciproco in termini di innovazione condivisa. Un percorso congiunto nel quale i cluster agricoli e alimentari delle tre regioni del Nordest credono molto.