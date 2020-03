Credifriuli, attenzione ai dipendenti

Con una missiva via mail, Gilberto Noacco, direttore generale di Credifriuli - istituto di credito con sede e 13 filiali in Friuli Venezia Giulia - si rivolge ai 167 dipendenti. "Oltre al desiderio di trasferirvi la sincera gratitudine dell'azienda, voglio rassicurarvi sul massimo impegno che stiamo mettendo nell'affrontare le molteplici decisioni indotte dalla circostanza. Ci stiamo muovendo su svariati fronti, ponendo la massima attenzione al benessere e alla salute".

"Proviamo nel contempo a continuare nel nostro lavoro, che è oltremodo utile. Sono state adottate misure di contenimento degli accessi all’interno della sede e di tutte le filiali della banca, nel rispetto delle disposizioni governative. Si invita la clientela a preferire sempre l’utilizzo degli strumenti informatici, come l’inbank e gli Atm self service, così da non affollare uffici e filiali, evitando anche di dover attendere il proprio turno all’esterno delle strutture".

"Allo stesso modo si invita, nel limite del possibile, a concordare gli appuntamenti con i responsabili aziendali e delle filiali, prima di recarsi in banca. Le linee telefoniche e gli indirizzi mail del personale sono a completa disposizione di soci e clienti. Le misure indicate devono ritenersi valide, salvo altre indicazioni, fino al 3 aprile 2020".