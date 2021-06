CrediFriuli premia 71 studenti meritevoli

Relativamente all’anno scolastico 2020-’21, sono stati 71 gli studenti meritevoli, per il loro profitto allo studio, premiati da CrediFriuli. Un’iniziativa che la banca, già da diversi anni, ha attivato per gratificare gli allievi più meritevoli tra i giovani soci e i figli dei soci che, con grandi sacrifici e dedizione, si sono distinti nel conseguimento del diploma, della laurea triennale o magistrale. Si tratta di un riconoscimento economico che CrediFriuli destina a coloro che hanno conseguito un punteggio da 90 a 100 all’esame di maturità, ovvero laureati con un voto da 100 a 110 e Lode.

"Dal 2013, quando abbiamo istituti i primi bandi, la nostra banca ha destinato oltre 200 mila euro per i 500 giovani destinatari dei premi", afferma il presidente di CrediFriuli, Luciano Sartoretti. "Un dato che ci inorgoglisce perché ci consente di fornire un fattivo contributo a persone destinate a fare la differenza nella società, fornendo anche un apporto prezioso al territorio in cui vivono e nel quale sono cresciuti. La nostra banca crede molto nei giovani, nel loro impegno, nei loro sacrifici e nelle loro potenzialità. Sono loro i protagonisti dell’oggi, che, con le loro azioni, determineranno il Friuli, l’Italia e l’Europa del domani".

Poiché, anche quest’anno, sarà necessario rispettare le regole del distanziamento, la cerimonia di consegna dei premi allo studio, relativa all’ultimo bando recentemente conclusosi, non potrà svolgersi in unico appuntamento.

"I 71 soci e figli di soci che si sono aggiudicati il premio in questa edizione – sottolinea il direttore generale di CrediFriuli, Gilberto Noacco – proprio in questi giorni sono stati convocati presso la propria succursale per un momento di consegna ufficiale che, seppur in forma più circoscritta, vuole essere una celebrazione dei brillanti risultati da loro raggiunti. Ed è proprio per il valore che CrediFriuli ci tiene a riconoscere ai giovani e al loro impegno che il Consiglio di Amministrazione ha confermato i bandi anche per i soci e figli di soci che si stanno diplomando in questi giorni o che dal 1 aprile 2021 al 31 marzo 2022 hanno conseguito o conseguiranno la laurea triennale o magistrale".