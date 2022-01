Crédit Agricole accompagna la crescita di Bios Line

Crédit Agricole FriulAdria, con il ruolo di banca arranger e agente, ha strutturato e finanziato (insieme ad Iccrea Banca) il riassetto societario di Bios Line S.p.A., con il quale l’imprenditore e azionista di riferimento Paolo Tramonti (tramite la società Bios Line Holding S.r.l.) ha aperto il capitale a Palladio, holding di partecipazioni indipendente che da oltre 40 anni investe in progetti di sviluppo, in qualità di partner strategico di medio-lungo periodo per imprenditori e aziende.

Fondata da Paolo Tramonti nel 1986 e con sede a Padova, Bios Line è un’azienda specializzata nella ricerca, formulazione e distribuzione di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici naturali per il benessere e la cura della persona.

L’obiettivo dell’operazione, condiviso da Paolo Tramonti e da Palladio, è promuovere e accelerare la crescita di Bios Line nel mercato nazionale e, soprattutto, in quello internazionale. La Società rappresenta già un’indiscussa eccellenza nel settore di riferimento e l’operazione mira a consolidare i successi raggiunti ed accelerare l’ambizioso piano di crescita.

Crédit Agricole FriulAdria si conferma un partner vicino alle imprese, grazie anche a un team di Specialisti di Finanza d’Impresa dedicato e a competenze distintive maturate in anni di esperienza. Il Gruppo continua a dare il proprio supporto a imprese nella realizzazione di progetti strategici di crescita, nella strutturazione di operazioni per la definizione di un assetto finanziario più solido e nell’evoluzione del business.