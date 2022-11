Crédit Agricole e Cerved per la sostenibilità delle aziende

Definire una strategia sostenibile, innovativa e in linea con le esigenze delle aziende: questi gli obiettivi che hanno portato Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole FriulAdria a sviluppare “Evoluzione Sostenibile”, un progetto creato per valorizzare le prospettive e le potenzialità delle imprese, attraverso nuovi modelli di business orientati alla responsabilità in tema ambientale, sociale e aziendale e un team interno dedicato all’individuazione di soluzioni concrete ed efficaci in materia ESG, per promuovere la diffusione della cultura sostenibile.

Grazie alla collaborazione con Cerved Rating Agency - che mette a disposizione un questionario digitale quali-quantitativo attinente alla gestione aziendale in materia ESG – anche Crédit Agricole FriulAdria offre alla propria clientela di Friuli Venezia Giulia e Veneto la possibilità di avere consapevolezza del proprio livello di sostenibilità (scoring ESG) e di essere accompagnato in un percorso trasformativo personalizzato e finalizzato al miglioramento in ambito sostenibilità, anche mediante il supporto di partner specializzati nell’individuazione di bandi e agevolazioni legati al PNRR. La valutazione del posizionamento sostenibile è accessibile sia per le imprese che redigono un bilancio di sostenibilità, che per le realtà più piccole.

L’offerta dedicata di Crédit Agricole Italia prevede non solo la definizione di finanziamenti MLT con condizioni economiche dedicate, dinamiche ed indicizzate allo scoring ESG, ma anche la partnership con i Capifiliera per ingaggiare i fornitori nel miglioramento del posizionamento con forme di incentivazione economica nell’ambito della filiera e la proposizione di servizi non finanziari specialistici (servizi a valore). Con l’intento di fornire un concreto sostegno alle imprese in modo innovativo, Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole FriulAdria si pongono dunque come supporto, non solo finanziario, per effettuare investimenti ESG e accelerare la transizione sostenibile della singola azienda e dell’intera filiera di riferimento.

“Il nostro Gruppo ha sviluppato un approccio a 360° verso le tematiche ESG, per garantire assistenza alle imprese nel migliorare il loro posizionamento sostenibile – ha dichiarato Luca Fornari, responsabile Area Imprese e Corporate di Crédit Agricole FriulAdria – Gli incontri con i nostri clienti hanno confermato l’esigenza delle aziende di avere al loro fianco un partner bancario che possa accelerarne la transizione sostenibile, sia del singolo cliente sia della catena di fornitura dei Capofiliera del made in Italy”.

“Evoluzione Sostenibile” rientra nel più ampio Piano di Sostenibilità del Gruppo Crédit Agricole Italia, con cui per rispondere in modo concreto alle sfide lanciate dal Green New Deal, il Gruppo ha avviato l’integrazione dei criteri e delle metriche di valutazione dei fattori ESG nella governance, nella strategia e nei processi di business.

“Cerved Rating Agency è impegnata a sostenere la transizione delle imprese verso lo Sviluppo Sostenibile – commenta Fabrizio Negri, Amministratore Delegato di Cerved Rating Agency – Con questa iniziativa ribadiamo il nostro impegno per una finanza sostenibile in grado di evolvere da un approccio “tell me” ad un approccio “show me”, una finanzia sostenibile che grazie alla tecnologia sia in grado di supportare e migliorare il dialogo delle imprese coinvolte nelle filiere. Solo con l’inclusione di tutte le dimensioni aziendali il Sistema Paese sarà in grado di raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030”.