Crédit Agricole, in Italia utile netto a 1.097 milioni

Il Gruppo Crédit Agricole in Italia ha registrato, nel 2022, un risultato netto aggregato di 1.097 milioni di euro (+11% a/a), di cui 857 milioni di pertinenza del Gruppo Crédit Agricole.

L’attività commerciale continua a essere dinamica, con un Totale dei Finanziamenti all’economia pari a 99 miliardi di euro e una Raccolta Totale pari a 317 miliardi di euro.

Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con circa 17.000 collaboratori e circa 5,5 milioni di clienti, grazie a un Gruppo composto, oltre che da Crédit Agricole Italia, anche dal Corporate e Investment Banking (CACIB), e dalle società di Servizi Finanziari Specializzati (Agos, FCA Bank), Leasing (Crédit Agricole Leasing, parte di Crédit Agricole Italia) e Factoring (Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Management in Italia e CA Indosuez Fiduciaria).

La stretta collaborazione tra le società operanti nelle diverse aree di business, garantisce al Crédit Agricole di operare nella penisola con un’offerta ampia ed integrata, a beneficio dei propri clienti e di tutti gli attori economici.

I risultati confermano la capacità costante di Crédit Agricole Italia di generare redditività sostenibile: utile netto consolidato pari a 559 milioni di euro; il risultato netto si attesta a 433 milioni escludendo gli elementi straordinari e non ricorrenti (+22% a/a adjusted).

Consolidata crescita della redditività: i proventi dell’anno superano i 2,5 miliardi di euro, in aumento del +2% a/a adjusted, sostenuti dal contributo del margine di interesse (+6% a/a adjusted). Significativo dinamismo commerciale: acquisiti oltre 150 mila clienti (+8% a/a); forte sviluppo dei volumi intermediati di credito al consumo (+27% a/a); collocati 9 miliardi di prodotti Wealth Management con una crescita del risparmio gestito del +3% a/a (netto effetto mercato); erogati 1,3 miliardi di crediti “Ecobonus” (x2,6 a/a); crescita della quota di mercato dei mutui casa al 7,1% e dei prestiti agroalimentari al 6,9%; aumento dei premi assicurativi danni (+9% a/a).

Cresce l’apprezzamento dei Clienti per Crédit Agricole Italia, con Indice di Raccomandazione in ulteriore aumento: CA Italia si conferma al secondo posto tra le banche universali in Italia.

Messo in atto un piano straordinario per sostenere famiglie e imprese alle prese con l’aumento dei costi energetici e delle materie prime attraverso un plafond da 16 miliardi di euro. Assunte nel 2022 quasi 700 persone, di cui 620 giovani under 35, in linea con il programma di rinnovo generazionale “Next Generation”.

Il Gruppo Crédit Agricole ha ottenuto un utile netto reported nel 2022 di 8,144 miliardi di euro, con ricavi pari a 38,162 miliardi di euro.