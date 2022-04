Crédit Agricole Italia conferma Fassati e Maioli

L’Assemblea dei Soci di Crédit Agricole Italia, riunitasi oggi a Parma sotto la presidenza di Ariberto Fassati, ha approvato il bilancio 2021 nominando il nuovo Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024.

Ariberto Fassati e Giampiero Maioli sono stati confermati rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato e Ceo dell’istituto. Pienamente rinnovata la fiducia al vertice che ha portato Crédit Agricole Italia a diventare uno tra i più importanti player nel panorama italiano. Confermati alla vicepresidenza anche l’imprenditrice Annalisa Sassi insieme a Xavier Musca, Deputy Ceo di Crédit Agricole S.A.

In aggiunta al Presidente Ariberto Fassati, al Ceo Giampiero Maioli e ai vice Presidenti Xavier Musca e Annalisa Sassi, sono stati riconfermati in CdA i seguenti Amministratori: Evelina Christillin, Anna Maria Fellegara, Lamberto Frescobaldi, Nicolas Langevin, Hervé Le Floc’h, Michel Mathieu, Andrea Pontremoli. A questi si aggiungono i nuovi Consiglieri Christine Gandon, Michel Le Masson, Gaëlle Regnard, Marco Stevanato.

Sono stati, infine, nominati anche i membri del Collegio Sindacale: il Presidente è Luigi Capitani, i sindaci effettivi sono Maria Ludovica Giovanardi, Francesca Michela Maurelli, Germano Montanari, Enrico Zanetti. I membri supplenti sono Alberto Guiotto e Chiara Perlini. L’Assemblea di Crédit Agricole Italia ha provveduto altresì ad approvare il bilancio di esercizio che si è chiuso con un utile netto consolidato civilistico pari a 607 milioni di euro, inclusivo della contabilizzazione del badwill netto contabile pari a 497 milioni di euro, nonché altre componenti straordinarie e non ricorrenti legate anche all’acquisizione di Creval. Al netto di questi elementi il risultato è pari a 346 milioni di euro, evidenziando una significativa crescita rispetto al 2020 (+68% a/a).

L’insieme delle entità del Crédit Agricole in Italia, anche grazie al continuo e costante incremento delle sinergie, ha fatto registrare un risultato netto aggregato di 989 milioni di euro (+34% a/a) e 92 miliardi di euro di finanziamenti all’economia.

Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con un Gruppo composto, oltre che dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e Investment Banking (CACIB), Servizi Finanziari Specializzati (Agos, FCA Bank), Leasing e Factoring (Crédit Agricole Leasing e Crédit Agricole Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (Indosuez Wealth Management in Italia e CA Indosuez Fiduciaria).

CHRISTINE GANDON – CONSIGLIERE. Imprenditrice agricola. È Presidente della Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Est e Membro del Consiglio di Amministrazione della Caisse locale de Fère-Champenoise et Sommesous. Ricopre ulteriori incarichi di amministrazione nelle società del Gruppo Crédit Agricole.

NICOLAS LANGEVIN – CONSIGLIERE. È Consigliere di Crédit Agricole Italia dal 2012. Vanta una pluriennale esperienza in ambito bancario ed attualmente riveste l’incarico di Direttore Generale della Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31. Ricopre altresì ulteriori incarichi di amministrazione all’interno delle società del Gruppo Crédit Agricole.

HERVÈ LE FLOC’H – CONSIGLIERE. È Consigliere di Crédit Agricole Italia dal 2020. Riveste l’incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Morbihan. Ricopre altresì ulteriori incarichi di amministrazione all’interno delle società del Gruppo Crédit Agricole.

MICHEL LE MASSON – CONSIGLIERE. Ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all’interno del Gruppo Crédit Agricole, tra cui Ispettore Generale del Gruppo ed attualmente riveste l’incarico di Direttore Generale di BPI Banque de Proximité à l’International e Membro del Comitato di Direzione di Crédit Agricole sa.

MICHEL MATHIEU – CONSIGLIERE. Consigliere di Crédit Agricole Italia dal 2010. È Vice Direttore Generale e componente del Comitato Esecutivo di Crédit Agricole S.A. e Direttore Generale di Le Crédit Lyonnais S.A. Ricopre altresì ulteriori incarichi di amministrazione all’interno delle società del Gruppo Crédit Agricole.

ANDREA PONTREMOLI – CONSIGLIERE. Consigliere di Crédit Agricole Italia dal 2019. Amministratore Delegato della Dallara Automobili SpA, riveste, altresì, l’incarico di Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Parma e di Direttore dell’Executive Master in Technologhy and Innovation Management” presso Bologna Business School - Università di Bologna. In passato ha ricoperto il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato di IBM Italia.

GAËLLE REGNARD – CONSIGLIERE. Ricopre l’incarico di Direttore Generale di Crédit Agricole Loire Haute-Loire. Dal 2016 al 2019 ha ricoperto il ruolo di Vice Direttore Generale di Crédit Agricole Nord de France, per poi assumere nel 2019 l’incarico di Direttore Generale della Fédération Nationale du Crédit Agricole.

MARCO STEVANATO – CONSIGLIERE. Imprenditore, dopo aver maturato una significativa esperienza all’estero, nel 1999 è entrato nell’Azienda di famiglia, Stevanato Group, in cui ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità nelle aree logistica, amministrazione ed Information Technology. Dal 2007 è Vice Presidente del Gruppo Stevanato, primario gruppo mondiale nella progettazione e realizzazione di packaging in vetro per l’industria farmaceutica, e Chief Executive Officer di SFEM Italia.