Crédit Agricole Italia partecipa all'acquisizione di Zanzar

Crédit Agricole Italia, in qualità di banca arranger e banca agente, ha partecipato, in concerto con un pool di banche, all’operazione di finanziamento a sostegno dell’acquisizione di Zanzar SpA da parte di 21 Invest, gruppo paneuropeo di private equity fondato e guidato da Alessandro Benetton.

Zanzar SpA, società leader nello sviluppo e produzione di sistemi anti-insetto fondata nel 1985 da Angelo L’Angellotti, vanta oltre 35 anni di esperienza nel settore, iniziata dapprima sulle zanzariere, per ampliarsi successivamente verso tapparelle, cassonetti, schermature esterne, tende tecniche e d’arredo, pergole e oscuranti, anche grazie alle acquisizioni di Croci Italia, I.R.S., Suncover Italia, Stampaggi Industriali e Verelux.

Oggi l’azienda, che può contare su 11 siti produttivi tra Italia ed Europa, è considerata un’eccellenza del proprio segmento di mercato, con un innovativo modello operativo che garantisce alla clientela servizi di elevato standard qualitativo, affidabili, rapidi ed efficaci.

L’operazione consente a Zanzar di continuare il suo percorso di crescita organica, verso una maggior espansione nei mercati in cui già opera, l’ingresso in nuove geografie con un interessante potenziale di sviluppo e la piena integrazione delle realtà acquisite negli ultimi anni. La società, attraverso le acquisizioni completate, ha infatti già dimostrato di essere un’eccellente piattaforma di aggregazione, pronta per un ulteriore trend di consolidamento.

Crédit Agricole Italia conferma dunque la propria attenzione nei confronti delle imprese la cui crescita può generare sviluppo per l’intero territorio nazionale, generando altresì benefici a vantaggio delle comunità.