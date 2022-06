Crédit Agricole Italia vince il Premio dei Premi

E' stato conferito a Crédit Agricole Italia, operativo in Friuli Venezia Giulia e Veneto attraverso Crédit Agricole FriulAdria, il Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi”, coordinato dalla Fondazione COTEC su concessione del Presidente della Repubblica. Giunto alla sua XII edizione, il Premio viene assegnato annualmente a soggetti che operano nell’industria, nel design, nel terziario, nella PA e nelle Università, che si sono contraddistinti per l’originalità delle innovazioni che hanno sviluppato relativamente a prodotti, processi e modelli di business.

La consegna è avvenuta oggi nell’aula convegni del CNR a cura del Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale Vittorio Colao, del Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e del presidente della Fondazione COTEC Luigi Nicolais.

Crédit Agricole Italia ha ottenuto il riconoscimento per essersi distinta nel panorama bancario grazie a "Non solo Impresa" ed “Evoluzione Sostenibile”, due progetti – nati dal dialogo costante con imprenditori e territori e dall’ascolto delle loro esigenze – che permettono al Gruppo di ridefinire il modello relazionale con le imprese, non limitandosi esclusivamente al tradizionale ruolo di partner finanziario ma proponendosi come soggetto abilitatore in grado di offrire soluzioni distintive, concrete ed efficaci.

Grazie a “Evoluzione Sostenibile” Crédit Agricole Italia mette in campo un approccio ad elevato contenuto di advisory, impreziosito dalla collaborazione con partner esterni in grado di offrire servizi a valore di natura non bancaria, per accompagnare le aziende di ogni dimensione lungo i percorsi di transizione ESG con benefici per le stesse e di riflesso per la collettività. Analogamente, nel contesto delle filiere del valore, con “Non solo Impresa” il Gruppo passa da un approccio focalizzato sul singolo cliente ad una visione estesa all’intera filiera produttiva, ponendosi al fianco di capofiliera e fornitori e diventando parte stessa dell’ecosistema per accelerarne la digitalizzazione e il livello di integrazione finanziaria.