Crédit Agricole, utile netto a 551 milioni

Sono stati resi noti oggi i risultati al 30 settembre dell’insieme delle entità di Crédit Agricole in Italia, che ha fatto registrare un utile netto pari a 551 milioni di euro (-15% a/a) con un risultato di competenza del Gruppo di 423 milioni di euro. L’andamento è influenzato da accantonamenti prudenziali a fronte della crisi Covid-19.

L’attività commerciale si conferma dinamica, con una crescita del Totale dei Finanziamenti all’economia che sale a 78 miliardi di euro e una Raccolta Totale che si assesta a 259 miliardi di euro.

Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con 14 mila collaboratori e più di 4,5 milioni di clienti grazie a un Gruppo composto, oltre che dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e Investment Banking (CACIB), Servizi Finanziari Specializzati (Agos, FCA Bank), Leasing e Factoring (Crédit Agricole Leasing e Crédit Agricole Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Italy e CA Indosuez Fiduciaria).

La stretta collaborazione tra le società operanti nelle diverse aree di business, garantisce al Crédit Agricole di operare nella penisola con un’offerta ampia ed integrata, a beneficio dei propri clienti e di tutti gli attori economici.

Gruppo bancario: utile netto a 169 milioni di euro. Sono stati resi noti oggi i risultati al 30 settembre del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, che consolidano la capacità di produrre risultati positivi in maniera costante grazie a un modello di business equilibrato e diversificato, in un contesto di mercato che risente del rallentamento dell’attività economica condizionata dall’emergenza sanitaria del Covid-19.

Crédit Agricole Italia ha conseguito nei primi nove mesi del 2020 un utile netto pari a 169 milioni di euro (-29% a/a), dato che include rettifiche straordinarie su crediti a fronte della crisi Covid-19. Il risultato sarebbe pari a circa 200 milioni, escludendo il contributo al Fondo di Risoluzione (FRU) e gli oneri straordinari sostenuti per la gestione dell’emergenza sanitaria.

Sono stati messi a disposizione 11,6 miliardi a quasi 105 mila clienti tra moratorie, prestiti e finanziamenti garantiti dallo Stato, di cui circa 2 miliardi già erogati. Nei primi nove mesi dell’anno, il Gruppo ha inoltre concesso oltre 37.000 prestiti relativi al DL Liquidità, di cui l’89% con importo fino a 30 mila euro, e proseguito il protocollo di collaborazione con SACE “Garanzia Italia”, volto a sostenere la ripresa del comparto produttivo.

Il terzo trimestre evidenzia lo slancio dell’attività commerciale avviato nel mese di giugno, con produzione mensile tornata ai livelli pre-crisi. In particolare, l’andamento dei nuovi prestiti per acquisto abitazione riflette il ritorno ad una produttività ante-Covid con il mese di settembre in crescita rispetto al 2019 (+7% a/a) e con un trimestre globalmente stabile rispetto all’anno precedente. Positivo anche l’andamento del comparto bancassurance con produzione di nuove polizze danni che, nel mese di settembre, registra un aumento del 12% rispetto a settembre 2019.

La spinta commerciale si riflette sulla crescita dei volumi: rispetto a dicembre 2019 lo stock degli impieghi3 aumenta del +8%, la raccolta diretta del +7% e il risparmio gestito del +2%1 con collocamenti di risparmio gestito che, nel mese di settembre, registrano la seconda miglior performance da inizio anno.

La ripartenza dell’attività commerciale si accompagna ad una ripresa della redditività, con ricavi che nel terzo trimestre tornano ai livelli dell’anno precedente e con il mese di settembre che registra un aumento del 5% rispetto allo stesso mese del 2019, trainati in particolar modo dalle commissioni di Wealth Management.

Prosegue il contenimento degli oneri grazie alle azioni di efficientamento e razionalizzazione. I costi operativi ordinari, escludendo il contributo ai fondi sistemici ed i costi straordinari legati all’emergenza Coronavirus, registrano un calo del 3,0% a/a nonostante ammortamenti in aumento a seguito della crescita degli investimenti a supporto del business.

Costante l’attenzione alla qualità degli attivi, dove si registra una ulteriore riduzione dell’incidenza dei crediti deteriorati netti e delle sofferenze nette che si attestano rispettivamente a 3,1% e 1,1%. Le coperture del portafoglio non performing sono in aumento portandosi al 55,3% per i deteriorati e al 70,9% per le sofferenze.

Elevato livello di liquidità con LCR maggiore di 200%. Solida anche la posizione patrimoniale con un Total Capital Ratio pari a 18,3%4, ed un buffer di capitale ampiamente superiore rispetto al livello minimo assegnato dalla BCE per il 2020.

In un periodo fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria ancora in corso, Crédit Agricole Italia ha garantito ai clienti l’operatività su tutti i territori, implementando nuovi servizi, consentendo ai gestori retail, private e ai consulenti finanziari di lavorare in web collaboration.

Inoltre, una task force dedicata con più di 120 persone è al lavoro fin dall’inizio dell’emergenza per gestire tutte le esigenze straordinarie della clientela.

L’Indice di Raccomandazione del Cliente si posiziona a +8 punti nel 2020 (in crescita rispetto al 2019) e colloca il Gruppo CA Italia al secondo posto tra le banche universali in Italia. Un risultato frutto di un notevole impegno su questo fronte e delle numerose iniziative messe in atto, volte al continuo rafforzamento della soddisfazione dei clienti.

Sul portale di crowdfunding, CrowdforLife, che festeggia il primo anno di attività, è stata lanciata a settembre Crédit Agricole for Future, una call sociale di tutto il Gruppo Crédit Agricole in Italia per sostenere progetti uniti da tematiche comuni: educazione, inclusione e riduzione delle diseguaglianze.

FOCUS NORDEST. Per quanto riguarda il NordEst del Paese, al 30 settembre gli impieghi di Crédit Agricole FriulAdria si attestano a 7,4 miliardi, in crescita del 4% verso dicembre 2019. La raccolta diretta è pari a 7,1 miliardi e registra un incremento del 6% rispetto alla fine dell’anno precedente. In ulteriore calo, rispetto al 31 dicembre 2019, l’incidenza dei crediti deteriorati sugli impieghi, sia lordi (5,5%) sia netti (2,2%).

“La crescita degli impieghi e dei depositi durante la crisi sanitaria sono fenomeni collegati – ha dichiarato il direttore generale di CA FriulAdria, Carlo Piana – Abbiamo registrato il forte sviluppo delle erogazioni a medio-lungo termine anche per effetto del Decreto Liquidità: al 30 settembre è stato erogato mezzo miliardo di euro alle aziende locali, volumi più che doppi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per consentire un rendimento ai nostri clienti e mobilizzare questi depositi al servizio dell’economia abbiamo lanciato insieme ad Amundi una campagna sugli investimenti sostenibili”.

“Nel terzo trimestre abbiamo rilevato una ripresa dei mutui casa e una decisa crescita del numero dei clienti acquisiti, oltre 15 mila nel periodo luglio-settembre: è un segnale importante che conferma l’utilità del nostro servizio e il gradimento della clientela, verso la quale continuiamo a promuovere la digitalizzazione con iniziative come la una nuova app appena lanciata”.

“Per i nostri collaboratori - che ringrazio pubblicamente - sono state rafforzate le iniziative di formazione e la promozione dello smartworking: oggi sono oltre 800 i colleghi che utilizzano questa modalità. Dall’inizio di quest’anno abbiamo anche assunto una ventina di giovani”.

“Tutte le persone di Crédit Agricole FriulAdria sono mobilitate per garantire ai nostri clienti il sostegno necessario e la consulenza che cercano in questo periodo complicato. Nei mesi che verranno continueremo ad essere accessibili e proattivi, faremo la nostra parte per superare insieme questa seconda ondata di contagio”.