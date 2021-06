In una sorta di Giro d'Italia delle Bcc, la First Cisl sta portando avanti un colloquio con i Direttori di varie Bcc d'Italia per capire insieme dove sta andando il credito cooperativo a due anni dalla partenza della riforma che ha visto il nascere i Gruppi Bancari Cooperativi. L’appuntamento per il Fvg è per martedì 8 giugno alle 17.30 con ‘Credito cooperativo tra Europa e coesione territoriale’.

Parteciperanno Andrea Musig, direttore generale Bcc di Turriaco, Gianfranco Pilosio, direttore generale Bcc Pordenonese e Monsile, Giordano Zoppolato, direttore generale Bcc Udine, Sandro Paravano, direttore generale BancaTer, Paolo Grignaschi, Network Dirigenti Credito Cooperativo, Giovanni Sentimenti, comitato scientifico Fondazione Fiba e Riccardo Colombani, Segretario Generale First Cisl; presenta Roberto De Marchi, segretario generale First Cisl Friuli Venezia Giulia e modera Maria Teresa Bazzaro, giornalista.

Sarà un’occasione per sentire anche da protagonisti della nostra regione (direttori generali di Bcc appartenenti sia al gruppo Iccrea sia al gruppo Ccb) considerazioni sulle prospettive del credito cooperativo e dei suoi circa 29.000 dipendenti delle Bcc in Italia (34.000 circa, comprendendo le società del sistema).

Impressionanti i numeri di un cambiamento del mondo bancario che nel giro di 25 anni ha visto, tra i tanti altri aspetti: le banche passare da 938 a 474 (le Bcc da 591 a 248); gli sportelli bancari diminuire di 10.658 unità (-831 solo nel 2020); allo stesso tempo gli sportelli Bcc passare dal rappresentare il 10,35% al rappresentare il 17,90%. Nel solo Fvg gli sportelli sono passati per le BCC da 115 a 227, finendo per rappresentare il 21,80% di tutti gli sportelli in Regione.

Per partecipare, bisogna registrarsi cliccando a questo link