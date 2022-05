Credito d’imposta per compensare il caro-gasolio

“Oggi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 che, all’art. 3, da finalmente operatività alla misura di sostegno, già prevista nel precedente decreto legge del 21 marzo 2022 (fondo da 500 milioni previsto per l’autotrasporto merci)”, comunica Giulio Zilio, segretario della Fai Fvg.

“L’articolo 3 del decreto prevede un credito d’imposta da calcolarsi in misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio impiegato su mezzi euro 5 ed euro 6, al netto dell’Iva. Il contributo, se rapportato ai litri consumati nel primo trimestre 2022, vale all’incirca 40-42 centesimi al litro. Il beneficio è a vantaggio delle imprese che già sono titolate a richiedere il recupero delle accise. L’utilizzo concreto del credito d’imposta avverrà in compensazione meditante F24, mediante specifico codice tributo che sarà individuato dall’Agenzia delle Entrate”, conclude la Fai Fvg.