Cresce la raccolta per Allianz Italia

Allianz Italia ha registrato nel 2019 un’importante crescita nella raccolta Danni, in particolare nel business Auto, confermando il trend di sviluppo già evidenziato nel corso dell’anno, il migliore in termini di crescita organica dei premi totali Danni dell’ultimo decennio. Complessivamente, la raccolta Vita e Danni si è attestata nel 2019 a 14,88 miliardi di euro e l’utile operativo a 1,13 miliardi di euro, contribuendo così ai positivi risultati registrati dal Gruppo Allianz a livello globale.

La raccolta Danni si è attestata nel 2019 a 4,06 miliardi di euro, in aumento del +3,2% rispetto al 2018; i premi nel comparto Auto sono cresciuti del +3,1% e il segmento Non Auto Retail ha evidenziato uno sviluppo del +6,8%.

“Allianz Italia si è confermata nel 2019 una compagnia in crescita nei rami Danni, grazie alla rafforzata competitività nel business Auto e all’adozione di meccanismi di pricing basati su machine learning e intelligenza artificiale, che ci consentono di raggiungere un livello superiore di personalizzazione delle polizze, confermando al tempo stesso la nostra eccellenza tecnica”, commenta Giacomo Campora, amministratore delegato di Allianz. “La strategicità della rete degli Agenti Allianz, determinanti nella relazione con la clientela finale, e gli investimenti crescenti nel brand Allianz sono gli altri elementi chiave dei nostri positivi risultati”.

Nel 2019, protagonista il canale Agenti, centrale nella strategia della Compagnia, con uno sviluppo nei Danni del +4,3% e nel segmento Auto del +3,6%. Confermato il trend positivo nella bancassurance danni con il partner strategico UniCredit grazie ai prodotti modulari MyCare per le famiglie e My Business Care per le piccole e medie imprese. Nel business Vita, significativa crescita delle riserve totali a 78 miliardi di euro con +10,4%. Allianz Bank Financial Advisors cresce a doppia cifra su raccolta totale Vita (+16,5%) e sulla raccolta netta (+14,6%). CreditRas Vita supera per la prima volta i 30 miliardi di euro di riserve (+11,5%).

Si segnalano gli investimenti significativi sulla rete Agenti, con una nuova campagna istituzionale di comunicazione valorizzando la professionalità e la serietà. Allianz ha rafforzato il proprio impegno in Italia con partnership sportive e culturali di grande impatto mediatico e sociale.

Tra gli interventi più significativi: la sponsorizzazione dell’Allianz Stadium di Torino, recentemente rinnovata fino al 2030, dell’Allianz Cloud di Milano e dell’Allianz Dome di Trieste. La Compagnia ha dato il proprio nome alle squadre maschili di pallavolo Allianz Powervolley di Milano e di basket Allianz Pallacanestro di Trieste, insieme alla squadra femminile Allianz Geas Basket già partner dal 2018.

In ambito culturale, Allianz, Socio Fondatore Permanente del Teatro alla Scala, è entrata lo scorso 18 febbraio nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione del teatro, con la nomina a consigliere dell’Amministratore Delegato Giacomo Campora.

Allianz è inoltre dal 2013 Main Partner del Concerto per Milano dell’Orchestra Filarmonica della Scala ed è Socio Fondatore della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste.