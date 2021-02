CrescoinAzienda con Wärtsilä

Siamo al settimo appuntamento di #CrescoinAzienda, mercoledì 24 febbraio, dalle 15 alle 16, via Teams, con un Webinar dal titolo: “Modellistica dinamica di una rete elettrica zonale di distribuzione in corrente continua”.

Da alcuni decenni nel settore navale la richiesta di energia elettrica a bordo è aumentata notevolmente richiedendo soluzioni innovative, efficienti e sicure. Un esempio concreto è rappresentato dalle distribuzioni in media tensione continua (MVDC), in particolare quelle con topologia zonale, in sostituzione di più tradizionali soluzioni in alternata. L’utilizzo della corrente continua è stato abilitato dai notevoli sviluppi dell’elettronica di potenza, superando limiti tecnologici del passato e assicurando elevate prestazioni in termini di qualità del servizio. La tecnologia Zonal-MVDC rende il sistema di distribuzione elettrica molto più versatile e flessibile per future integrazioni ed aggiornamenti (es. integrazione di batterie, celle a combustibile, interfacce con gli hub portuali, ecc.).

Durante questo webinar verrà mostrato il percorso seguito per l’analisi e la modellistica del sistema, i risultati ottenuti riguardo la stabilità del sistema ed i benefici rispetto a sistemi di distribuzione più tradizionali. La complessità di questi sistemi e i possibili campi di applicazione futuri sono tali da richiedere personale qualificato, in particolare ingegneri elettrici, che già oggi si laureano in numero troppo esiguo rispetto alle richieste del mercato.

Ne parleranno: Giorgio Sulligoi, Ordinario di Sistemi Elettrici per l’Energia, Università degli Studi di Trieste; Andrea Alessia Tavagnutti, Dottoranda in Ingegneria Industriale e dell’Informazione, Università degli Studi di Trieste; Marco Michelizza, Senior Manager, Business Development, Power Supply – Marine Power, Wärtsilä Italia; moderatore: Paolo Pierdomenico, Director Business Development, Power Supply – Marine Power, Wärtsilä Italia.

Per partecipare al Webinar è necessaria la registrazione a questo link