CrescoinAzienda con Wärtsilä

#CrescoinAzienda - Quando un tirocinio in azienda è anche un percorso di crescita. Sesto appuntamento del ciclo, mercoledì 10 febbraio, alle 15, con un webinar dal titolo Sistemi ibridi navali approccio data driven ai sistemi ibridi per le navi mercantili.

Il mondo navale ha intrapreso un percorso verso la riduzione delle emissioni per un futuro sostenibile. Tale strada porta con sé soluzioni innovative quali la propulsione ibrida, con enormi vantaggi: ridotto impatto ambientale, risparmio di combustibile, meno costi di manutenzione oltre che a miglioramenti in efficienza e sicurezza della navigazione. In questa ottica diviene fondamentale poter cambiare l’approccio al progetto della nave: è stato per questo introdotta una metodologia basata sull’analisi dei dati operativi che permette di ottimizzare sistemi di propulsione ibrida andando ad identificare inefficienze, ridurre le iterazioni nel processo di ingegnerizzazione, e favorire la personalizzazione del sistema energetico di bordo in base alle effettive esigenze della nave. Questo approccio permette di confrontare una grande varietà di soluzioni innovative sia dal punto di vista tecnico, che da quello economico.

Ne parleremo con: Rodolfo Taccani, Delegato del Rettore per il Trasferimento tecnologico e i rapporti con le imprese dell’Università degli Studi di Trieste; Andrea Zotti, General Manager, Opportunity Management, Integrated Systems & Solutions, Wärtsilä Italia; Stefano Vanin, External manufacturing systems software Wärtsilä Italia; moderatore: Carlo Pestelli, Noise & Vibration Manager, Wärtsilä Italia.

Qui il link per iscriversi