Crisi energetica e nuove povertà in Fvg

Crisi energetica e nuove povertà in Friuli Venezia Giulia: sarà questo il tema al centro della tavola rotonda promossa da Cisl Fvg, in collaborazione con Adiconsum, e in programma per martedì 15 dalle 9.30 in Camera di Commercio a Udine.

L’obiettivo dell’incontro è quello di focalizzare l’attenzione sui fortissimi impatti che i costi dell’energia hanno sulle famiglie, ma anche di proporre alcune esperienze in atto per tenere sotto controllo bollette e spese e garantire l’accesso all’energia sicura, sostenibile e a prezzi equi. Sarà inoltre presentata la fotografia della crisi energetica sui consumatori, partendo dalle pratiche degli sportelli Adiconsum, presenti in tutta la regione: a questo proposito, basti solo pensare che un utente su due, in netto aumento rispetto al passato, si rivolge all’Adiconsum per difficoltà economiche legate alle forniture e alle bollette di gas ed elettricità.

Alla tavola rotonda, introdotta per la Cisl Fvg dalla segretaria Renata Della Ricca e per Adiconsum dal presidente Giuseppe De Martino, interverranno Anna Fasano, presidente di Banca Etica, Dorino Favot, presidente Anci, Massimiliano Zampieri per l’Agenzia Regionale per l’Energia (APE) e il numero uno nazionale di Adiconsum, Carlo De Masi.

Previsto anche un collegamento con l’economista Leonardo Becchetti. Prenderà parte ai lavori anche l’assessore regionale alle Attività Produttive, Sergio Emidio Bini, mentre Sara Capuzzo, presidente della cooperativa Ènostra porterà a testimonianza una buona prassi. Chiuderà il confronto, Alberto Monticco, segretario generale Cisl Fvg.