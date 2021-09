CRM e Digital Trasformation per start up e Pmi

All'Enaip Fvg arrivano due importanti occasioni di formazione, finanziate dal Fondo Sociale Europeo, che hanno come obiettivo quello rispondere tempestivamente alle esigenze delle aziende. Il primo, “CRM per start up e piccole imprese” introduce il tema dell’innovazione e dell’efficienza per la rete di vendita formando i collaboratori con le competenze necessarie alla valutazione e all’uso dei sistemi di Customer Relationship Management (CRM) e prenderà avvio giovedì 16 settembre per una durata di 46 ore interamente in modalità e-learning.

Il secondo, della durata di 48 ore e sempre in modalità e-learning ed in partenza il 20 settembre, è invece intitolato “Digital transformation per piccole e micro imprese” ed ha l’obiettivo di formare figure competenti fornendo gli strumenti necessari per poter implementare un processo di digitalizzazione in tutte le aree aziendali partendo da un’analisi dei processi aziendali, per passare poi alla riorganizzazione degli stessi scegliendo ed integrando le tecnologie ed applicazioni più adeguate alle esigenze e caratteristiche di ogni specifica realtà aziendale.

Ai due corsi di formazione possono partecipare sia occupati che disoccupati e inoccupati, purché maggiorenni e residenti nel territorio regionale.

Per informazioni: www.enaip.fvg.it / info@enaip.fvg.it