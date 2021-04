Cultura e creatività per innovare in azienda

Dall’incontro e dalla collaborazione tra micro, piccole e medie imprese e industrie culturali e creative possono nascere progetti di innovazione condivisa. È su questo presupposto che si basa il bando promosso dal progetto Interreg Italia-Slovenia Diva che finanzia iniziative pilota che portino allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi o all’innovazione di processo e che siano realizzate in collaborazione tra micro, piccole e medie imprese e industrie culturali e creative.

Ogni progetto selezionato potrà avere a disposizione un budget del valore massimo di 45mila euro, un finanziamento pubblico che va a coprire il 100% dei costi ammissibili. A beneficiare del contributo possono essere le micro, piccole o medie imprese appartenenti ai settori tradizionali che abbiano almeno due anni di vita, operino nella regione. Il partner di progetto deve essere un’impresa o operatore appartenente al settore culturale e creativo che abbia almeno una sede operativa all’interno dello stesso territorio regionale.

Scadenza del bando 17 maggio 2021.

Per conoscere i dettagli dell’iniziativa, per scoprire in che modo è possibile partecipare al bando, Area Science Park, Friuli Innovazione e la Regione Friuli Venezia Giulia, partner del progetto DIVA, organizzano un incontro online in programma il 9 aprile dalle 10 alle 12.

La partecipazione è gratuita, qui il link per iscriversi

Il bando è realizzato nell’ambito del Progetto Diva, co-finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera V-A Italia-Slovenia 2014-20 che ha l’obiettivo di migliorare e promuovere metodologie che possano facilitare e incoraggiare collaborazioni tra piccole e medie imprese e industrie culturali e creative.