Cura Italia, indennizzi per gli operatori commerciali

"Gli agenti di commercio iscritti ad Enasarco potranno accedere all'indennizzo previsto per i lavoratori autonomi dal decreto CuraItalia. Si risolve così, grazie al decreto interministeriale firmato dai ministri Catalfo e Gualtieri, che hanno raccolto quanto sollecitato dal Partito democratico, la questione di una categoria di lavoratori, oggi in seria difficoltà, inizialmente e ingiustamente esclusa dal decreto". Lo rende noto Debora Serracchiani, capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera.