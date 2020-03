Cura Italia, istruzioni per l'uso

Dal credito di imposta per i canoni di locazione alla cassa integrazione in deroga, dal differimento degli adempimenti contributivi allo slittamento delle scadenze fiscali, fino al congedo speciale e ai voucher babysitting. Confcommercio Udine interviene con un'importante iniziativa di informazione alle aziende.

Con l’introduzione del segretario generale Giovanni Ricardi di Netro (qui il video), i responsabili delle diverse Aree dell’associazione e della società Servizi Imprese hanno realizzato mini-video informativi sui provvedimenti più rilevanti del decreto “Cura Italia”, varato dal Governo per supportare le imprese duramente colpite dagli effetti economici del “Covid-19.

"Un’iniziativa che contiamo possa essere d’aiuto agli imprenditori e ai loro collaboratori per comprendere in maniera immediata i contenuti del provvedimento governativo", sottolinea il presidente provinciale Giovanni Da Pozzo.

Nel dettaglio, si va dalla moratoria sui prestiti e le linee di credito con Lina Colaone, all'indenizzo di 600 euro per il mese di marzo con Walter Piacentini, passando per il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro con Federica Tosolini, il credito d'imposta al 60% per i canoni di locazione con Massimiliano Olivo, la cassa integrazione in deroga con Davide Buzzoni, il divieto di licenziamento per due mesi con Elena Fanari, lo stop ai termini per gli adempimenti fiscali con Massimo Di Doi, il differimento degli adempimenti contributivi per colf e badanti con Ivana Beltrame e il congedo speciale e i voucher baby sitter con Arianna Praturlon.

La “squadra” di Confcommercio Udine, al lavoro in smart working, rimane operativa. A disposizione per rispondere a ogni richiesta di informazione, e nella consulenza per le procedure, allo 0432/538714 e a sindacale@ascom.ud.it.