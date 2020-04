Current Corporate nella Top 100 dei professionisti di Forbes

Forbes inserisce Current Corporate nella sua celebre lista dei 100 professionisti top italiani nel campo della consulenza: per la prima volta un’impresa creativa, guidata da Under 35 friulani e giuliani, si aggiudica un posto nella lista stilata da una delle riviste di business più autorevoli, punto di riferimento della comunità mondiale degli affari.

Un nuovo e importante riconoscimento, che premia l’innovazione e le capacità strategiche di guida e orientamento dei clienti aziendali: Current Corporate è l’unica azienda legata al mondo dell’arte e delle industrie creative mai rientrata nella lista (che vede tra gli altri studi di consulenza affermatissimi, come Deloitte e Accenture).

Nel 2017 Current Corporate è stata fondata nel dalla friulana Chiara Isadora Artico: la CEO, guida oggi un gruppo internazionale di collaboratori con cui sviluppa progetti di museografia d’impresa e di corporate art per i suoi clienti in tutto il mondo. Tra gli associati, spiccano il designer goriziano Joshua Cesa e l’architetto udinese Alessandro Senno.



Museografia, investimenti in arte e collezioni d’arte corporate, collaborazioni tra artisti e imprenditori, progetti culturali d’impresa, esperienze artistiche nei canali di retail sono alcuni dei servizi offerti da Current, che dimostrano quanto il mondo del business e dell’arte siano strettamente interconnessi: “” dice la 33enne Fondatrice, che riceve la notizia alla vigilia della nascita del suo primogenito “da anni sosteniamo che arte e cultura abbiano un valore strategico per le aziende e per i territori, e che la loro intersezione sia in grado di produrre esternalità positive per tutti:, a beneficio del settore culturale, e degli artisti contemporanei, che possono ottenere in questo modo una nuova considerevole forma di sostegno”.