Cybercrime, LegalEye approda su CrowdFundMe

La lotta al cybercrime, i crimini informatici, approda su CrowdFundMe, unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) quotata a Piazza Affari, con una campagna di equity crowdfunding lanciata da LegalEye, startup innovativa che offre uno dei pochi servizi, in Italia e al mondo, per l’acquisizione legale di prove dal web.

L’azienda, nata nel 2015 a Udine e composta da una squadra di competenti professionisti (ingegneri, dirigenti d'azienda, esperti in Digital Forensics e informatica e consulenti del Ministero della Giustizia), ha sviluppato un software in cloud, brevettato in Italia e in fase di registrazione in Europa, che consente ad aziende, professionisti, enti e privati di “fotografare con valore legale” qualunque contenuto presente in Internet, per tutelarsi, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, di fronte ad atti di contraffazione prodotti, violazione di marchi e brevetti, concorrenza sleale, diffamazione, cyberbullismo, stalking, attacchi alla reputazione e fake news avvenuti in rete.

Uno strumento molto utile ed efficace, in quanto le informazioni online sono volatili e modificabili e, se cancellate, non sono solitamente recuperabili neanche dalle Forze dell’Ordine. Inoltre, sia la normale fotografia dello schermo (screenshot) che le stampe delle pagine non hanno alcun valore legale. LegalEye è una delle poche soluzioni attualmente sul mercato in grado di garantire la genuinità e la non modificabilità della prova raccolta, motivo per cui è stata scelta come strumento di riferimento da rilevanti studi legali ed enti italiani e ha ottenuto sei premi dalla Commissione europea, nell’ambito del progetto Horizon 2020 SME Phase2.

In particolare, con LegalEye Pro è possibile acquisire e salvare tutto ciò che è visibile su Internet: siti web, blog, profili di Social Network, messaggi e chat (WhatsApp, FB Messenger, Telegram), email, servizi cloud (Google Drive, iCloud, Dropbox), video, foto, documenti, software scaricabili, solo per citare alcuni esempi.

Il cybercrime in Italia riguarda oltre 16 milioni di cittadini (fonte InfoData – Sole24ore – 2018), con denaro sottratto per oltre 3,5 miliardi di euro e, tra il 2017 e il 2019, il numero di eventi gravi è aumentato del 48% (rapporto Clusit 2020). In ogni crimine informatico esistono tracce o prove digitali in Rete che devono essere raccolte in modalità forense e LegalEye offre uno strumento alla portata di tutti ed efficace per acquisire le prove e metterle immediatamente al sicuro da possibili cancellazioni o invalidazioni. Al momento la startup, dopo aver completato la fase di test a metà 2019, ha permesso oltre 200 acquisizioni di prove e ha sottoscritto numerose convenzioni con enti istituzionali e associazioni di rilevante importanza nell’ambito legale: Cassa Forense, AIGA (Associazione italiana giovani avvocati), ONIF (Osservatorio nazionale informatica forense) e Future Touch, che le permetteranno di accrescere ulteriormente la base di utenti utilizzatori.

La campagna di Equity Crowdfunding su CrowdFundMe, che si concluderà entro la fine di luglio, con un obiettivo minimo di 100mila euro (e successivo di 250mila), è finalizzata al potenziamento delle attività di marketing in Italia, per far conoscere, la tecnologia per l’acquisizione delle prove, all’allargamento del team commerciale, a investimenti in ricerca e sviluppo, ad attività formative verso gli studi legali – già in atto – e alla sponsorizzazione di seminari e convegni, oltre al co-finanziamento di studi universitari legati alla evoluzione forense.