Cybersecurity, corso per lavorare con il Gruppo Euris

Sono aperte fino al 5 giugno le iscrizioni per partecipare al corso Pipol, proposto dal Gruppo Euris e realizzato da Ires Fvg in collaborazione con il Servizio Preselezione del Cpi di Udine, per la ricerca di nuovi esperti di Cybersecurity da inserire in azienda.

Possono candidarsi tutte le persone disoccupate, domiciliate in Fvg e iscritte al progetto Pipol, cofinanziato dal Fondo sociale europeo nell’ambito dell’attuazione del Por. Tra i requisiti preferenziali richiesti: diploma o laurea in ambito informatico o in ambito matematico/scientifico; conoscenza base della lingua inglese e dei sistemi operativi e informativi; forte passione per il mondo IT e per le tematiche del networking e della cybersecurity.

Il corso, in partenza a giugno nelle sedi Ires di Udine, prevede 450 ore di formazione di cui 290 d’aula e laboratorio e 160 ore di stage presso il Gruppo Euris. Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Per maggiori informazioni la pagine dedicata sul sito www.iresfvg.org o il contatto con Mara Qualizza qualizza.m@iresfvg.org.