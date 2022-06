Comprendere i rischi connessi all'utilizzo dei sistemi digitali, valutare il livello di sicurezza al quale opera la propria impresa e trarre spunti concreti per l'adozione di strumenti e contromisure utili a ridurre i rischi e proteggere gli asset aziendali più strategici: hardware, software e dati.

Sono queste le tematiche al centro del live webinar “Cybersecurity: tutelare l’impresa nell’era del 4.0” proposto dall’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi Fvg, martedì 28 giugno alle 14, nell’ambito del catalogo regionale delle competenze digitali “Da tuta blu a tuta blu”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’attuazione del POR.

Interviene Alessandro Gervaso, esperto in ambito IT e Cybersecurity. Il suo background da amministratore di sistema gli ha permesso di acquisire una profonda competenza nella progettazione e gestione di infrastrutture IT complesse e di livello enterprise con particolare focus sulla Cybersecurity. Dal 2020 in beanTech, dirige lo staff che progetta e gestisce le infrastrutture per lo sviluppo.

Per le iscrizioni inviare una e-mail all’indirizzo formazione@confapifvg.it