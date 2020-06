D'Agaro chiude il 2019 con 5,5 milioni di fatturato e 48 addetti. Core business nell'autotrasporto, si prepara a inaugurare la nuovissima sede direzionale, che farà da porta al complesso industriale di Amaro. Infatti, la sede della storica azienda si trova proprio all'ingresso dell'area industriale carnica. L'investimento è stato di 2 milioni.

"Confidiamo di trasferire gli uffici nel nuovo quartier generale entro agosto. Subito dopo, inizieremo l'ampliamento esterno al capannone, con la creazione della nuova pensilina, di grande impatto simbolico oltre che tecnologico. Siamo ottimisti in questo senso: auspichiamo che i lavoratori del comparto edile non chiudano per ferie. Visto che, a causa della pandemia, abbiamo perso praticamente due mesi", afferma Angelo D'Agaro che guida l'azienda insieme ai figli Stefano e Angela.

“D’Agaro - questo il commento dell’attuale presidente del Carnia Industrial Park, Mario Gollino - è un esempio emblematico del modello di sviluppo e attrattività promosso dal parco industriale. Nuove aziende manifatturiere insediate hanno generato ricadute positive sull’indotto, tra le quali il trasporto su gomma che l’azienda è stata in grado di intercettare. L’ampliamento è il frutto di un investimento aziendale importante, derivato, in parte e con grande lungimiranza, dall’utilizzo delle misure di agevolazione che sostengono le aziende insediate nei consorzi industriali".