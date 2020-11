D'Agostino riconfermato nella European Sea Ports Organisation

Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Zeno D’Agostino è stato riconfermato oggi Vicepresidente dell’European Sea Ports Organisation (ESPO). Oggi a Bruxelles l’assemblea generale dell’associazione ha eletto Presidente la rappresentante finlandese Annaleena Makila (ex Vicepresidente ESPO), prima donna a rivestire questo ruolo. Makila succede a Eamonn O’Reilly. L’assemblea ha disposto inoltre per altri due anni il prestigioso incarico di Vicepresidente dell’associazione a Zeno D’Agostino, coadiuvato nello stesso ruolo dal rappresentante belga Daan Schalck.

La nomina di D’Agostino, unico rappresentante dell’Europa del Sud, oltre al pieno sostegno dell’Italia, ha avuto l’appoggio di Belgio, Finlandia, Francia, Lettonia, Olanda, Romania, Spagna, Grecia, Danimarca, Irlanda, Svezia, Norvegia e Regno Unito.

“Sono orgoglioso di essere stato eletto ancora una volta ai vertici di Espo. Come Vicepresidente per i prossimi due anni mi impegnerò per rappresentare e sostenere le istanze dell’Europa del sud e del Mediterraneo all’interno dell’effervescente attività politica dell’associazione a Bruxelles” commenta Zeno D’Agostino. “Faccio le mie congratulazioni alla nuova Presidente Annaleena Makila, che mi onorerò di sostenere in questo mandato in un periodo storico cruciale per i nostri porti e per il nostro continente” conclude il Presidente dell’AdSPMAO.