Via libera della Consob all'offerta pubblica di acquisto di Credit Agricole sul 17,23% del capitale di FriulAdria non ancora in suo possesso.

Il periodo di adesione all'Opa partirà il 9 agosto e terminerà il 10 settembre, con l'eventuale periodo di riapertura dei termini dell'offerta tra il 16 e il 22 settembre.

Ai soci di FriulAdria, Credit Agricole offre un corrispettivo immediato di 35 euro ad azione a cui si aggiunge un corrispettivo differito di altri 5 euro.