Da Pozzo: “Conferme così lunghe non sono calate dall’alto, ma sono indice di fiducia della base”

Anche l’attuale presidente della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Giovanni Da Pozzo, storce un po’ la bocca quando gli parliamo degli ‘inossidabili’, di coloro che rivestono cioè da tempo incarichi ai vertici delle associazioni. “C’è più di qualcuno che è più longevo del sottoscritto - sottolinea -, ma in ogni caso mi pare un approccio un po’ superficiale”.



In questa classifica dedicata a chi riveste incarichi ai vertici delle associazioni di categoria c’è anche il suo nome. Come spiega il fatto che da tanto tempo lavori alla guida di un’associazione di categoria e di un ente camerale?

“Forse dovreste porre la domanda a chi mi ha votato e a chi mi ha proposto, primo fra tutti l’allora presidente Adalberto Valduga. Poi, quando è stata istituita la nuova Camera di Commercio di Pordenone e Udine, sono stato eletto su proposta di Michelangelo Agrusti (presidente di Unindustria del Friuli occidentale, ndr) e per acclamazione: sono votazioni, non imposizioni. In pratica, sul mio nome si sono trovati d’accordo un po’ tutti. A questo punto bisogna riflettere sul perché sia avvenuto e non penso che sia legato semplicemente al caso”.



Quali sono le qualità essenziali, nel suo caso, per guidare una Camera di Commercio?

“Mi hanno votato perché hanno avuto fiducia nella mia persona, nella progettualità che esprimo e nella capacità dimostrata di guidare un ente camerale in questi anni. Peraltro, ricordiamoci che non basta fare buona impressione, perché nell’individuare i candidati possibili si tiene conto anche dei curriculum, passaggio che mi pare quanto meno opportuno, soprattutto se parliamo di organi economici dove il trascorso e l’esperienza acquisiti devono necessariamente avere il giusto peso nella valutazione”.



E se improvvisamente la sollevassero dal suo incarico cosa farebbe?

“Nessun problema: quello che sto facendo proprio mentre ci parliamo. Sono infatti al lavoro nel mio negozio. Vorrei però porre l’accento su un dato che spesso è ignorato: ricordo che il mio incarico, al pari di tutti i presidenti delle Camere di Commercio, viene svolto totalmente a titolo gratuito. Credo anzi che sia l’unica carica istituzionale non remunerata e questo vale per tutta Italia”.



Come procede la nuova Camera di commercio?

“Direi molto bene. C’è un ottimo rapporto di collaborazione con gli amici di Pordenone, con i quali si lavora in un clima di rispetto reciproco e mantenimento delle prerogative territoriali. Da parte mia dunque la valutazione è molto buona e finora credo si stia dimostrando un fidanzamento che dura”.