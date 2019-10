"Dai combustibili fossili all'energia blu: tecnologie, progetti pilota e prospettive per il Friuli Venezia Giulia" è il titolo dell'Open Conference dedicata alle energie rinnovabili dal mare che si terrà mercoledì 30 ottobre a Udine, presso il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Udine (Aula gamma1, sede Rizzi, via delle Scienze 206), evento organizzato nell'ambito del progetto Interreg Med Maestrale in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine.

Negli ultimi tre anni il progetto Maestrale ha creato una comunità diffusa di oltre 150 stakeholders interessati al potenziale dell'energia blu nel nostro territorio, coinvolgendo istituzioni, accademici, esponenti dell'industria e della società civile. Il progetto Maestrale ha sviluppato una dettagliata mappatura delle diverse possibilità di energie marine, approfondendo tecnologie, esperienze, opportunità di finanziamento.

In Fvg, grazie a un osservatorio permanente, denominato Blue Energy Lab, sono state individuate due concrete possibilità per lo sviluppo dell'energia marina nella nostra regione e nel nostro mare: una prima iniziativa guarda alla filiera regionale del design/produzione/certificazione della componentistica navalmeccanica, con l'identificazione di un cluster regionale di aziende che possa “esportare” in altri mari la propria consolidata expertise nei suddetti settori, anche in virtù dei forti legami con le strutture Fvg per la ricerca avanzata.

Il secondo progetto pilota si concentra invece su un filone di ricerca di grande attualità e potenziale: la coltivazione di micro-alghe in fotobioreattori per la produzione di bio-combustibili.

Se ne parlerà mercoledì 30 ottobre, a partire dalle 14: dagli elementi di base per la costruzione di un wave energy converter, ai progetti pilota per il nostro territorio, fino alle opportunità di finanziamento messe a disposizione dalla Regione, i temi trattati saranno tanti. Utili spunti per approfondire un tema sempre più rilevante: quello del passaggio a forme di energia pulita.

Il progetto europeo Maestrale, con un budget di oltre 2,4 milioni, è co-finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, nell'ambito del Programma Interreg Med. Maestrale coinvolge 11 partner di 8 stati - Grecia, Italia, Spagna, Croazia, Cipro, Malta, Portogallo, Slovenia - con l'obiettivo di sviluppare una visione e una strategia comuni che sappiano valorizzare il Mediterraneo quale fonte d'energia sostenibile. Per l'Italia, i BEL a livello regionale sono due, in Friuli Venezia Giulia e in Toscana, organizzati rispettivamente dall'Agenzia Informest, affiancata dal Distretto tecnologico marittimo MareFvg come partner tecnico, e dal Dipartimento Scienze fisiche, della Terra e dell'ambiente (Ecodynamics Group) dell’Università di Siena, che di Maestrale è capofila.

All'Open Conference di mercoledì si aggiunge poi una serie di appuntamenti online, che saranno realizzati nel prossimo mese di novembre, dedicati alle tematiche della Blue Energy - processi e certificazione costruzione impianto off shore, best practices ed esperienze europee, opportunità di finanziamento.

