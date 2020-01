Dal Friuli alla Thailandia per supportare le aziende

Alfa Sistemi, società friulana di consulenza informatica operante da più di 20 anni sul mercato Ict, ha aperto una nuova sede nel Far East per promuovere i progetti di internazionalizzazione dei propri clienti. La sede di Bangkok (Thailandia) garantirà, infatti, alle aziende clienti con filiali in area Asia – Pacific la presenza di un centro di supporto “in loco”, operante sul fuso orario locale, fruibile in lingua thailandese e cinese, oltre che in italiano e in inglese, con il medesimo standard qualitativo italiano.

Negli anni, l’azienda di Udine, specializzata nell’implementazione di soluzioni a marchio Oracle di cui è Platinum Partner, ha avuto modo di confrontarsi con molte aziende di calibro internazionale per le quali ha portato a termine oltre 70 progetti ICT in tutto il mondo.

"Abbiamo lavorato alla costituzione della società per lunghi mesi" ha sottolineato Ferruccio Meroi, President e Ceo di Alfa Sistemi e Alfa Sistemi Thailand nonché ideatore del progetto, "e siamo felicissimi di vederla finalmente realizzata e operativa".

"Siamo sempre stati attenti alle esigenze dei nostri Clienti, ma volevamo dare ancora qualcosa in più; volevamo esserci, dove e quando serve", ha spiegato Federica Meroi, Sales Manager di Alfa Sistemi.

Alfa Sistemi, nata nel 1995 a Udine dove tuttora permane la sua sede storica, è cresciuta costantemente anno su anno grazie a collaborazioni durature, di successo e di reciproca soddisfazione, con grandi e importanti realtà industriali italiane.

Questa crescita ha spinto la società friulana, che oggi annovera oltre 100 risorse dipendenti e un fatturato in costante crescita di 7 milioni di euro, a espandersi geograficamente, prima all’interno del territorio italiano, aprendo le sedi di Milano e Roma, e successivamente varcando i confini nazionali spostandosi fino in estremo oriente. Cogliendo questa nuova sfida Alfa Sistemi conferma la costante attenzione ai bisogni dei propri clienti per i quali vuole essere un interlocutore di riferimento, un business partner tecnologico capace di proporre ed implementare soluzioni software tecnologicamente all’avanguardia capaci di conferire effettivo valore aggiunto ai loro processi di business.